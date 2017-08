Krčani bi lahko bili že tretji

14.8.2017 | 10:15

Miljan Škrbić je v peti minuti srečanja z Ankaranom dosegel že svoj šesti zadetek v tej sezoni in se še trdneje usidral na vrhu lestvice strelcev. (Foto: Grega Wernig)

Krško - Nogometaši Krškega sinoči niso izkoristili priložnosti, da bi se z zmago nad Ankaranom Hrvatini, novincem v prvi slovenski nogometni ligi, ob remiju Domžal v Mariboru zavihteli na tretje mesto. Kljub temu pa zbranih osem točk v prvih petih krogih in četrto mesto velja za najbolj prijetno presenečenje uvoda v novo nogometno sezono.

Pred petim krogom, ko so bili s sedmimi točkami izenačeni z Domžalami, si je bilo kar težko zamisliti, da se Krčani ne bi konec tega tedna zavihteli na tretje mesto. Domžalčani so gostovali pri državnih prvakih v Mariboru, kjer je bilo ne glede na vse pričakovati zmago domačinov, Krčani pa so se doma pomerili z novinci iz Ankarana, ki so v prvih štirih krogih osvojili vsega eno točko. Pa se je zgodilo, kar je najbrž le redko kdo pričakoval - tako Domžalčani kot Krčani so remizirali in stanje na lestvici se ni spremenilo, saj je petouvrščeni Rudar grdo izgubil v Stožicah in zdaj za Krčani zaostaja za dve točki.

Krčani so se z Ankaranom v Prvi ligi srečali prvič, v drugi ligi pa sta ti dve moštvi odigrali sta več medsebojnih tekem. V skupno šestih medsebojnih obračunih so bili uspešnejši Primorci, ki so dobili tri srečanja, izgubili pa le dvakrat. Ankarančani so vse tri zmage osvojili na domačem igrišču. Predlani so v 24. krogu Krčani premagali Ankaran z 2:1 in tedaj s tem storili pomemben korak do uvrstitve med prvoligaše. Vendar je to že zgodovina, saj je od tedanje zasedbe Krškega dobri dve leti kasneje del krškega moštva le še vratar Marko Zalokar in moštev ne gre primerjati.

Tekmo z novinci so Krčani začeli obetavno in že v peti minuti je najboljši strelec lige Miljan Škrbić prisilil gostujočo obrambo, da je v kazenskem prostoru naredila nad njim prekršek za enajstmetrovko, ki jo je Miljan tudi sam izvedel in svoj seštevek zadetkov na vrhu lestvice strelcev povišal na šest. Na žalost kakšnih osemsto gledalcev na tribuni stadiona Matije Gubca so gostje v enem od redkih napadov že v 26. minuti z zadetkom Roka Kidriča izenačili. Le tri minute kasneje so Krčani znova vodili, gostujočega vratarja Papadopoulosa Panagiotisa pa je s strelom z 20 m, kjer je prestregel odbito žogo, dosegel Tonči Mujan.

V drugem polčasu so Krčani, kot da bi bili zadovoljni z doseženim, gostom dovolili bolj napadalno igro, za katero so bili nagrajeni v 64. minuti, ko je Mihovil Jeronim Klapan izenačil, potem ko je prestregel žogo, ki jo je po izveden prostem strelu Luke Badžima odbil domači vratar Marko Zalokar. Ankarančani so v 73. minuti dosegli še tretji zadetek, ki pa ga sodnik zaradi prepovedanega položaja ni priznal.

V soboto nogometaše Krškega čaka tekma v gosteh proti državnim prvakom. Mariborčani so pred srečanjem seveda favoriti, a to so bili tudi pred tekmo z Domžalami, ki se je končala brez zadetkov, kar ob podatku, da so tri od štirih zmag v tej sezoni Mariborčani dosegli le z zadetkom več od nasprotnikov, nedvomno kaže na sorazmerno slabo strelsko formo mariborskih napadalcev. Krško in Maribor sta se v Prvi ligi Telekom Slovenije v dveh sezonah srečala osemkrat, kar sedemkrat so bili boljši Mariborčani, le letos aprila sta se moštvi na tekmi v Krškem razšli z neodločenim izidom 1:1.

I. Vidmar