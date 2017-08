V Prekmurje so se spet podali kar peš

14.8.2017 | 13:20

Pohodnike so do meje z občino Škocjan prvi dan spremili člani šmarješke Šole zdravja in županja Bernardka Krnc, ki je pohodnikom tudi predala občinsko zastavo. (Foto: Štefan Petrovič)

Šmarješke Toplice - Včeraj je v prekmursko pobrateno občino Cankova po štirih dnevih hoje prispelo deset pohodnikov, ki so se na 170 kilometrov dolgo pot pogumno podali pretekli četrtek ob 5. uri zjutraj.

Kolesarji, ki so premagali razdaljo 170 kilometrov od Šmarjeških Toplic do Cankove, so bili: v dveh dnevih Aleksander Durič, Vojko Kragelj, Stane Zaletel in Aleksander Žgajnar, na enem dnevu pa Miha Žgajnar, Gregor Jerele in Aleš G. Ristič.

Kot že večkrat doslej, sta tudi letos pobrateni občini Šmarješke Toplice in Cankova organizirali t.i. Pot prijateljstva - enkrat se pohodniki odpravijo iz Prekmurja na Dolenjsko, drugič obratno. Letošnjega štiridnevnega pohoda se je udeležilo deset občanov - sedem jih je prišlo iz Cankove, trije pa so se opogumili v šmarješki dolini. Slednji so: Ivan Petančič in Alojz Ivančič, ki sta to pot že prehodila, ter Drago Durič, ki mu je bila to prva tovrstna izkušnja.

Na poti v Beli Cerkvi (Foto: Štefan Petrovič)

Okrog 170 kilometrov dolgo pot, na katero so jih na začetku, vse do meje s škocjansko občino, pospremili šmarješka županja Bernardka Krnc ter domačini, člani Šole zdravja Šmarješke Toplice, je bila seveda zahtevna. A v štirih dneh so jo zmogli, k sreči pa jim je bilo naklonjeno vreme, saj ni bilo tako vroče kot nekaj dni pred podvigom. Poleg spremljevalcev so se jim po poti včasih pridružili mimoidoči, ki se jim je druščina z občinskima zastavama obeh občin zdela zanimiva.

Prihod kolesarjev

Na cilj so prišli v nedeljo, tako kot kolesarska ekipa, ki se je na pot odpravila letos že tretjič. V Cankovi so jih toplo sprejeli. Pripravili so prireditev z 19. tradicionalnimi kmečkimi igrami, na katerih je sodelovala tudi ekipa iz Šmarjeških Toplic. Zmagali so domačini (iz vasi Gornji Črnci), šmarješka ekipa je zasedla 7. mesto, sicer pa je na igrah sodelovalo deset ekip.

Sprejem v Cankovi je bil kot vedno prisrčen. (Foto: L. M.)

Prijetno s koristnim

Pot prijateljstva pa je tudi letos imela dobrodelno noto, saj so zbirali denar za nov defibrilator, ki ga bodo postavili pri Prinovcu v Šmarjeških Toplicah. To bo že četrti v občini, saj je na voljo že pri zdravstveni postaji na občinski stavbi v Šmarjeti, ter v Beli Cerkvi in Zburah pri gasilskem domu. Pred dvema letoma so z dobrodelnim koncertom in kolesarjenjem pomagali domačinu Tinetu Gradišarju (po nesreči je ostal tetraplegik) - da je prišel do prilagojenega vozila z rampo. Tudi letos so ga pohodniki pred startom obiskali. Drug drugemu so zaželeli vse dobro.

L. Markelj