Velika zmaga Roka Bička in njegove Družine na tednu kritike

14.8.2017 | 12:30

Rok Biček in Moritz Leuenberger, selektor (Foto: Marin Mikelin)

Novo mesto, Locarno - Dokumentarni film Družina, v režiji 31-letnega Novomeščana Roka Bička, je na 70. ediciji mednarodnega filmskega festivala v Locarnu, kjer je doživel tudi svetovno premiero, najbolj prepričal žirijo.

V programski sekciji teden kritike je prejel glavno nagrado v višini 8.000 švicarskih frankov. V filmu se v manj kot dveh urah odvrti deset let resničnih trenutkov v življenju protagonista Mateja in ljudi okrog njega.

Znotraj tedna kritike se vsako leto predstavi le sedem filmov, zato je uspeh še toliko večji, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Obrazložitev nagrade navaja: «Brez namigovanja in obsojanja film opazuje notranje delovanje slovenske družine. V času drzne propagande je slednja eksplicitno predstavljena na način, da so vsa ocenjevanja in presoje prepuščene občinstvu, ravno tako kot tudi družbene okoliščine v naših evropskih sosednjih državah in nenazadnje tudi varnost, ki v najtežjih časih služi kot razširjena družina.«

Festivalski kritik Jay Weissberg pa je za Variety o filmu med drugim zapisal, da je Bičku v dokumentarnem filmu skozi nenavaden pogled uspelo podati zgodbo na preprost način, ki pa kljub vsemu ne poenostavlja zelo zapletenega življenja glavnega lika. Matej Rajk namreč ni predstavljen ne kot junak in ne kot antijunak, koncept družine pa je postavljen v veliko širši koncept od pojmovanja tradicionalne družine. Na kratko, gre za impresiven in vznemirljiv dokumentarni film, ki bo zagotovo premikal meje na prihodnjih festivalih dokumentarnega filma.

Dokumentarni film je nastal v produkciji Cvinger filma, Zavoda za kulturne dejavnosti, v njem pa nastopajo: Matej Rajk, Nia Kastelec, Barbara Kastelec, Alenka Rajk, Mitja Rajk, Boris Rajk, Ivka Gruden, Emanoela Škulj, Robert Krese, Aleksej Kastelec, Estera Dvornik in Gabrijela Simetinger. Film sta finančno podprla Slovenski filmski center in Avstrijski filmski inštitut, gre za prvo slovensko-avstrijsko koprodukcijo v zadnjih dvajsetih letih.

Dodajmo še, da bo film Družina danes popoldne na 23. Sarajevskem filmskem festivalu doživel svojo regionalno premiero.

S. G.