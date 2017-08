Prehiter motorist prepeljan v klinični center; bežal pred policisti

14.8.2017 | 14:30

V petek zgodaj popoldne je na cesti Novo mesto – Metlika domnevno zaradi neprimernega prehitevanja motorista prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil slednje huje poškodovan. Po prvih ugotovitvah policistov je 57-letni voznik Suzukija iz Srbije peljal preveč po levi strani vozišča in trčil v nasproti vozeči avtomobil nemškega državljana. Poškodovanega so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče pa je bila cesta zaprta dobri dve uri.

Uro pred tem pa je 34-letni motorist v Brežicah, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, pri zavijanju trčil v pred njim vozeči osebni avtomobil in se pri tem lažje poškodoval.

Povzročil nesrečo in pobegnil

V noči iz petka na soboto je 26-letni voznik osebnega vozila domnevno zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebno vozilo, ki je stalo v koloni pred mejnim prehodom Metlika. Voznika in sopotnika iz trčenega vozila so z lažjimi poškodbami odpeljali v zdravstveni dom Metlika in sta bila po oskrbi odpuščena. Policisti so 26-letnika, ki je s kraja nesreče pobegnil, izsledili naknadno in napisali plačilne naloge zaradi povzročene prometne nesreče, zapustitve kraja in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, kar naj bi bil tudi razlog, da po nesreči ni počakal na kraju.

Bežal pred policisti

V nedeljo, malo pred pol peto popoldne, je na številko policije 113 poklicala voznica iz Stranja pri Velikem Gabru na območju policijske postaje Trebnje. V avto, v katerem je imela hčerko, se je zaletel voznik, nato pa na kraju, domnevno pod vplivom alkohola, bentil nad situacijo in se čez nekaj minut s kraja odpeljal, ne da bi nudil svoje podatke. Minuto ali dve zatem so policisti avto s tremi osebami opazili, a voznik znakov modre luči in sirene ni upošteval, ustavil se je šele, ko je pripeljal do domačega dvorišča. V postopku 61-letni voznik ni upošteval policistovih ukazov, ni hotel izročiti dokumentov, je pa hotel pobegniti. Zato je policist uporabil prisilna sredstva in ga vklenil. Voznik je preizkus z alkotestom odklonil. Med postopkom, ko je na kraj prišlo še več policistov, se je začel razburjati še 74-letni sopotnik, ki prav tako ni upošteval ukazov, s kraja je odšel, nato pa je še napadel policista, ki sta šla za njim, da bi ga ustavila, saj sta se med drugim zbala za njegovo življenje. Policista sta ga obvladala, nato nepoškodovanega predala zdravstvenemu osebju. V primer so se vključili kriminalisti, o dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.

Odnesli nakit in denar

Iz sobote na nedeljo ponoči so neznanci izkoristili krajšo odsotnost lastnikov in vlomili v stanovanjsko hišo v Šentjanžu. Odnesli so okrasni nakit in povzročili za nekaj sto evrov škode.

V nedeljo popoldan je lastnik hiše v Stari Gori pri Semiču ugotovil, da je v času dopoldanske odsotnosti nekdo na silo vstopil v njegovo hišo. Z ogledom so ugotovili, da mu manjka nekaj sto evrov gotovine.

Popoldne so policiste klicali tudi v Birčno vas, kjer je bilo vlomljeno v hišo, ko so bili domači na morju. Po prvih ugotovitvah ogleda so z vlomom storilci naredili za nekaj 100 evrov škode.

Včeraj so stanovalci nekaj po 22. uri v hiši zalotili 30-letnika, ki je vstopil nepovabljen. Zadržali so ga do prihoda policistov, ki so starega znanca pridržali, danes pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

