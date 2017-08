Ozaveščanje romskih mladostnic, žensk in otrok tudi z državnim denarjem

14.8.2017 | 19:00

Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis za sofinanciranje programov pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe romskih mladostnic, žensk in otrok s ključnim ciljem zagotavljanja kvalitetnejšega življenja in zdravja. Za letos je na voljo 40.000 evrov.

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih romskih skupin. Gre za vsebine, ki se nanašajo na spolno vzgojo, skrb za splošno in osebno higieno, kontracepcijo, samopregledovanje dojk, zdravstveno, socialno in pravno varstvo mladoletnih mater in njihovih otrok, vlogo ženske v povezavi z njenimi pravicami o odločanju o rojstvu in vzgojo otrok. Posebno pozornost bodo namenili pogostim nosečnostim in splavom mladoletnih deklet ter kroničnim boleznim dihal majhnih otrok.

Cilji razpisa so med drugim zmanjšanje števila nosečnosti mladoletnih deklic, zvišanje števila Rominj z izbranim ginekologom in večja dostopnost svetovalnih razgovorov in pomoči.

Aktivnosti v okviru tega razpisa se morajo odvijati v romskih naseljih oziroma tam, kjer je mogoče v največji meri vključiti ciljne skupine.

Vlagatelj bo program moral prijaviti v sodelovanju z zdravstvenim domom, ki je lociran v neposredni bližini romskega naselja, k sodelovanju mora pritegniti še vsaj eno ustanovo, ki je povezana z življenjem Romov, bodisi center za socialno delo, vzgojno-izobraževalno ustanovo ipd.

Sredstva za sofinanciranje programov za leto 2017 v okviru javnega razpisa znašajo 40.000 evrov, za prihodnje leto pa 70.000, poroča STA. Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo ministrstvo za zdravje, je lahko 27.500 evrov. Vsaj 20 odstotkov sredstev mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih, regionalnih ali lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja.

Rok za oddajo vlog je 28. avgust do 12. ure.

