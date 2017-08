Izdelava sladoleda je moško delo

14.8.2017 | 20:10

Gajur Ljimani z ženo Nurie, ki rada pomagata v slaščičarni, ki je priljubljena tako med Semičani kot med turisti, ki zaidejo v Semič. (Foto M. B.-J.)

Semič - Lanskega avgusta so pripravili na spletni strani www.visitdolenjska.eu dvomesečno poletno akcijo, ki so jo na Razvojnem centru Novo mesto poimenovali Sladolenjska. Iskali so najboljši sladoled v jugovzhodni Sloveniji, glasovali pa so lahko vsi, ki so že kdaj pokusili sladoled pri katerem od sladoledarjev na Dolenjskem, v Beli krajini in kočevsko-ribniški regiji. Prejeli so več kot 1.000 glasov, najbolje pa se je po oceni gostov odrezala priljubljena semiška slaščičarna Pri Neđotu.

Gajur Ljimani, ki je slaščičarno v Semiču odprl leta 1971, pravi, da je v zadnjem letu marsikdo obiskal njegovo slaščičarno prav zaradi lanskega uspeha v ocenjevalni akciji. A ljubitelji zlasti v teh vročih dneh tako priljubljene sladice imajo priložnost, da do 31. avgusta spet glasujejo za semiški sladoled, saj je portal Visit Dolenjska slaščičarno Pri Neđotu nominiral na svetovno lestvico World Ice Cream Index.

Ljimani se je za slaščičarja izučil pri stricu leta 1963. Najprej je delal na Hrvaškem, pred 54 leti pa je šel na svoje. »Takrat sem bil edini slaščičar v Semiču in tako je še vedno. Gre za družinsko slaščičarno. Sem sicer že v pokoju, a je slaščičarna še vedno napisana na moje ime, z ženo Nurie pa v njej še vedno pomagava. Pri meni se je za slaščičarja izučil tudi sin Neđo, ki je zaposlen v slaščičarni, pomaga pa tudi njegova žena Mijasere ter vnuk Đejhan, ki obiskuje gostinsko šolo,« pravi Gajur ter doda, da imajo dela dovolj, saj je njihova slaščičarna poznana po kakovosti.

V slaščičarni Pri Neđotu se lahko pohvalijo, da delajo sladoled po dobrih starih receptih, ki so jih s pridom uporabljali že njihovi predniki. Ljimani pravi, da si pri izdelavi sladoledov vzame čas, zelo pomembna pa je tudi kakovost sestavin. »Ne gre mi za to, da bi bilo delo opravljeno enostavno in hitro, ampak se posvetim vsakemu sladoledu posebej. Vem, da so moji sladoledi dobri, a sem bil vseeno presenečen nad priznanjem. Tudi stranke, ki primerjajo sladolede različnih sladoledarjev, pohvalijo naš sladoled,« poudari. Sladoled dela vsak dan. Poleti je strankam na voljo 14 različnih vrst, pozimi pa pet ali šest. Tako lahko kupci izbirajo med sladoledi iz banan, gozdnih sadežev, jogurta, vanilje, punča, zelenega jabolka, breskve, limone, jagode, stračatele, čokolade, lešnika, bezga in borovnice. Včasih ga naredi tudi iz pomaranče in pistacije. Ponudbo pač prilagodi povpraševanju. Najpogosteje pa kupci posegajo po sladoledu iz limone, vanilje, čokolade, punča, lešnika in stračatele.

Zanimivo je, da je pri Ljimanijevih izdelovanje sladoleda zgolj v moški domeni. Najpogosteje ga naredi prav Gajur, izkušnje pa si v tovrstnih slaščičarskih spretnostih nabira tudi že Đejhan. Sicer pa Gajur pravi, da zaradi bolečin v grlu sladoleda, ki je poleg kremnih rezin in tort njihov glavni izdelek, ne je prav pogosto, če pa že, ima najraje jogurtovega, vaniljevega in iz stračatele.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 10. avgusta 2017.

M. Bezek-Jakše