Jernejevo 2017 vabi dva tedna na pestro dogajanje

15.8.2017 | 09:30

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): direktor OU Samo Hudoklin, župan Radko Luzar in podžupan Janez Selak

Šentjernej - Te dni že poteka pestro dogajanje ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šentjernej, Jernejevo 2017. Gre za dvotedensko kulturno, etnološko in športno prireditev, ki jo Občina Šentjernej z društvi pripravlja že 24. leto zapored. Gostinski del so zaupali domačemu podjetju Iskra Pio, glasbeni del pa Media 24.

Kot sta na novinarski konferenci povedala župan Radko Luzar in podžupan Janez Selak, se bo gotovo našlo za vsakogar nekaj, vse generacije občanov in drugih obiskovalcev imajo veliko možnost druženja. Letos so se na željo občanov odločili za manjšo prireditev - tako bo kulinarično kulturni del Jernejevega s tradicionalno sobotno povorko, mirno glasbo in spremljajočimi prireditvami ostal v središču Šentjerneja in na prireditvenem prostoru pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja, del praznovanja, predvsem za mlade, pa bo potekal na hipodromu.

V DVEH TEDNIH 31 DOGODKOV

V 15 dneh, to je vse do nedelje, 27. avgusta, se bo zvrstilo kar 31 dogodkov. Omenimo le nekaj večjih. Danes, 15. avgusta, se - če boste pohiteli - še lahko prijavite na Jernejev kolesarski maraton (začne se ob 14. uri) in prevozite občino. V sredo, 16. avgusta, Župnija Šentjernej ob 19. uri po maši vabi na zagon klopotca na Tolsti vrh. V petek, 18. avgusta, Študentski klub Ptjeln na hipodromu ob 20. uri pripravlja Rock Jernejevo 2017 z Vladom Kreslinom&Malimi bogovi ter zasedbo Zmelkoow.

Letošnja častna občna bosta postala Alojz Bambič in Tone Kovačič, oba za posebne zasluge pri razvoju občine in večletno delo na družbenem ter kulturnem področju. Nagrado občine Šentjernej bodo za večletno prostovoljno delo na humanitarnem področju podelili Angeli Žabkar, ki je letos praznovala tudi častitljivih 90 let. Spominske plakete so namenili jubilantom: Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stara vas - Loka za 80 let delovanja, Športnemu društvu Kozorog za 20 let delovanja, Športnemu društvu HOPLA za 10-letnico, Mokropoljskemu klubu mučenikov pa za 30 let delovanja.

Pestra bo tudi sobota, 19. avgusta, ko Društvo vinogradnikov Šentjernej vabi na tradicionalni Doberškov pohod (start pri zidanici Slovenc v Tičnici ob 8. uri), popoldne pa bo živahno na kmečkih igrah v Gorenjem Gradišču, ki jih ob 16.30 pripravlja TD Zvon Gradišče. V nedeljo, 20. avgusta, ne gre zamuditi konjskih dirke na hipodromu (od 14. ure naprej), ki jih bodo tudi letos popestrila dirka rimskih kvadrig, ki jih organizira Franc Gregorič. Šlo bo za spektakel, ki ga je redko videti.

Radko Luzar in Janez Selak

Veliko dogodkov bodo organizirali tudi šentjernejski upokojenci, na trgu pa bo živahno od prihodnjega četrtka do nedelje z različnimi dogodki. V četrtek, 24. avgusta, se v organizaciji vinogradniškega društva obeta večer penin na plac (od 18. ure d o24. ure) , pa predstavitev kralja cvička. Nasploh bodo na letošnjem Jernejevem točili le šentjernejska vina. Ob 20. uri sledi koncert šentjernejskega občinskega pihalnega orkestra, glasbeni dogodek pa se obeta tudi dan pozneje, 25. avgusta, ko bo ob 19.30 v farni cerkvi orgelski koncert Aleša Makavca.

JERNEJEV SEJEM IN POVORKA

Pester dan bo še sobota, 26. avgusta, ko bo dopoldne živahno na sejemskem prostoru, kjer bodo župani in predsedniki turističnih društev kuhali županov golaž, popoldne pa bo po slavnostni seji občinskega sveta ob 15. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja najprej ob 16.30 skupni nastop pihalnih orkestrov, ob 17. uri pa tradicionalna Jernejeva povorka. V njej bodo sodelovala številna društva, ne le domača. Po besedah Selaka bo rdeča nit Bilo je nekoč, skratka prikazali bodo življenje, delo in običaje nekoč in danes.

TUDI O NALOŽBAH

Samo Hudoklin, direktor OU Šentjernej

Omeniti velja še razstavo dobrot, umetniških in ročnih del z naslovom Kmetica, gospodinja, umetnica, ki jo bodo pripravile članice Društva kmetic Šentjernej, v Kulturnem centru pa bo na ogled kar tri dni, od petka, 25. avgusta, do nedelje, 27. avgusta. Ta dan se bo Jernejevo 2017 zaključilo s farnim žegnanjem ob 10. uri, kmetice pa bodo poskrbel nato za pogostitev pred cerkvijo.

Na novinarski konferenci sta župan Radko Luzar in direktor občinske uprave Samo Hudoklin podrobno predstavila večje dokončane projekte, sedanje aktivnosti ter načrte občine za prihodnje obdobje. Najpomembnejša investicija tega mandata je izgradnja novega vrtca v Šentjerneju, ki se bo - upajo, da po uspešnem drugem razpisu za izvajalca del - pričela čim prej. Tudi letošnja nit Jernejevega bodo kot lani otroci, zato bodo vsa zbrana sredstva od prireditev namenili za izgradnjo prepotrebnega novega vrtca.

Besedilo in foto: L. Markelj

