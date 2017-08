Verniki praznujejo veliki šmaren

Prodam gume 205/60-R16 za Renolda. So v zelo dobrem stanju in imajo "Kojak" profil. Z njimi sem bil že dvakrat na Brezju in prišel živ domov.

3h nazaj –1 (1) (2) (1)(2) Oceni Ratko

Vsako leto se odpravim na Brezje in mi zelo pomaga. Po končani liturgiji sem očiščen revme in tudi sladkor mi pade pod normalo. Letos je bilo fenomenalno, kajti vojska je kuhala srpski pasulj, z kuhavnico pa so mešali gasilci iz Brezja. Proti večeru pa so plinski izpusti pokvarili veličastno vzdušje. Tudi tokrat se je Mery izkazala. Štirje paraplegiki na vozižku so tekli maraton domov, brez birgel.