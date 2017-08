FOTO: Trebanjski urbani festival za vse generacije

15.8.2017 | 10:30

Trebnje - Da bi v Trebnjem ustvarili raj za širok spekter ljudi, je bil cilj prvega festivala TrebnjeRaj, ki ga je minuli konec tedna organiziral Klub študentov občine Trebnje (KŠOT) v sodelovanju s Trebanjskim mladinskim svetom (TREMS), Kreativno-umetniškim inkubatorjem (KUI) in trebanjsko občino.

Parkirišče pred CIK se je za dva dni spremenilo v festivalsko prizorišče, tam so bili mali pivovarji, pripravili so likovno-ustvarjalne delavnice, ponudili poslikavo telesa s kano in barvami za kožo, na bližnjih igriščih sta bila košarkarski in nogometni turnir, v prostorih Kreativno-umetniškega inkubatorja DJ delavnica mešanja glasbe, v dvorani Stik pa turnir v računalniški igri Fifa.

Lagali bi, če ne bi priznali, da so bili najbolj odmevni večerni koncerti, v petek so nastopili Nipke in Trkaj, Balkan Boys, Vanillaz, Liam van Repar, Mad Funker, v soboto pa Klapa Kampanel, Zaklonišče prepeva, Eni od sedmih milijard, DJ set Recycle Man, Petrikor.

Ker je bil to prvi festival, so bili organizatorji zadovoljni z nekaj tisoč udeleženci.

Več o festivalu pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

J. A., foto: KŠOT

