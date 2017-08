Nočni požar uničil delovni stroj in servisno delavnico

Stična - V požaru, ki je po polnoči izbruhnil na delovnem stroju, parkiranem ob servisni delavnici v vasi Osredek nad Stično, sta zgorela delovni stroj ter ostrešje poslopja, uničeni so tudi rezervni deli in ves material, skladiščen v objektu, poroča STA. Škoda zaradi požara je velika.

Požar je izbruhnil okoli poltretje ure zjutraj na rovokopaču, ki je stal pred poslopjem servisne delavnice delovnih strojev. Ogenj se je razširil na ostrešje objekta, ki je v celoti pogorelo. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stična, Metnaj in Ivančna Gorica, ki so pred ognjem uspeli rešiti tudi stroje iz delavnice, je navedeno na spletnih straneh uprave za zaščito in reševanje.

