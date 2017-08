Ob Kolpi z električnimi kolesi

15.8.2017 | 15:00

Ilustrativna fotografija (Foto: Fakulteta za energetiko UM / arhiv DL)

Metlika - Metliško gostinsko-turistično podjetje GTM bo na območju ob Kolpi, med Starim trgom, Vinico z Drenovcem, Adlešiči in Metliko, vzpostavilo e-kolesarsko mrežo, ki jo bo možno prevoziti s sposojenimi električnimi kolesi. Naložba jih bo stala nekaj manj kot 100.000 evrov, zanjo bodo dobili nekaj manj kot 64.000 evrov razvojne denarne podpore.

Po podatkih novomeške Lokalno akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina bodo podjetje GTM pri omenjeni naložbi podprli z vložkom iz razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti, poroča STA.

V okviru zadane naloge bo to nabavilo električna kolesa, vključno s stojali za njihovo parkiranje ter opremo, hkrati pa za prevoz na razdalji 80 kilometrov uredilo tri kombinirana polnilna mesta za kolesa in avtomobile na električni pogon.

Naložbe se bodo lotili v dveh korakih. Najprej bodo nabavili potrebno opremo in nato omenjene nadomestne oblike prevoza skušali približati ter predstaviti tako domačinom kot turističnim ponudnikom in turistom, ki v poletnem obdobju množično obiskujejo Kolpina obrežja.

Projekt obsega tudi predstavitvene dejavnosti v petih lokalnih skupnostih, ureditev kolesarskih in tematskih tur na območju navedene e-kolesarske mreže, izdelavo telefonske aplikacije, natis predstavitvenega gradiva in poduk dveh kolesarskih vodnikov.

Kot še menijo v podjetju GTM, bodo z omenjeno okolju prijazno ponudbo okrepili razvoj belokranjskega doživljajskega turizma, prispevali k ohranjanju narave ter približevanju območne naravne in kulturne dediščine obiskovalcem na drugačen način.

V Lokalno akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina, ki pokriva 12 tamkajšnjih občin, po prvem pozivu tekočega programskega obdobja iz sredstev za lokalni razvoj skupnosti za prve potrjene projekte pričakujejo približno 1,15 milijona evrov. Sicer pa bodo letos objavili še dva javna poziva, septembra za Pokolpje in konec leta za vso skupino, so povedali na junijski novinarski konferenci.

Kot še poroča STA, izvajalci prijavljenih projektov podpis ustreznih pogodb pričakujejo po poletnih počitnicah.

J. S.