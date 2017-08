Zaradi spora oba poškodovana, vlomili v »Pumpnco« ...

V Novem mestu sta se pozno popoldne sprla znanca, stara 53 in 47 let. Prepir se je sprevrgel v prerivanje med katerim je 47-letnik padel čez mizo in na tla in se pri tem polil z vročo kavo. 53-letnik ga je pri tem domnevno še obrcal, 47-letnik pa mu ni ostal dolžan in je pograbil nož in mu ga zapičil v nogo. Oba so oskrbeli v novomeški bolnišnici, s tem, da so 53-letnika zadržali na opazovanju. Enemu bodo napisali plačilni nalog, drugega pa kazensko ovadili.

Dopoldansko razgrajanje zaključil v prostoru za pridržanje

Včeraj, v jutranjem času, so policisti prejeli več klicev o 31-letnemu razgrajaču iz okolice Novega mesta. Verbalno razgrajanje se je sprevrglo v pretep, zato je dobil plačilni nalog. Nekaj kasneje se je kršitev javnega reda in miru sprevrgla v grožnje, zgodaj popoldne pa je vidno pijan nadaljeval s kršitvijo na javnem kraju. Ker se kljub ukazom policistov ni pomiril, so uporabili prisilna sredstva in starega znanca odpeljali na hlajenje v prostor za pridržanje policijske postaje.

Zgodaj popoldne so pridržali tudi 63-letnika, ki je na Glavnem trgu v Novem mestu kršil javni red in mir, žalil mimoidoče in policiste. Ker se ni hotel pomiriti in je s kršitvijo nadaljeval so ga prav tako pridržali do iztreznitve.

Vlomili v »Pumpnco«

V noči iz nedelje na ponedeljek so vlomili v objekt »Pumpnce« na Župančičevem sprehajališču ob reki Krki v Novem mestu. Storilci so odnesli pivomat, plinsko jeklenko in 25-litrski sod piva. Javni prostor ob reki Krki, namenjen branju knjig pod krošnjami, druženju, kulturnim dogodkom in drugim prostočasnim dejavnostim, je tako osiromašen za okoli 700 evrov, kolikor je ocenjena prva škoda, ki jo je utrpel najemnik objekta.

Odnesli akumulatorje

V zadnjem tednu dni so neznanci Na Brezovici v Novem mestu iz parkiranih avtobusov odnesli 16 akumulatorjev in porezali nekaj električnih vodnikov. Lastniku so po prvih ugotovitvah naredili za okoli 3.000 evrov škode.

Lažje poškodovan kolesar

Med kolesarjenjem včeraj zvečer je na makadamski poti v naselju Krka padel 80-letni kolesar. Lažje poškodovanega so oskrbeli v novomeški bolnišnici, policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili, do nezgode pa je prišlo pri polkrožnem obračanju na makadamskem vozišču.

Zasegli so prepovedano drogo

Na mejnem prehodu Obrežje so pri temeljiti mejni kontroli potnice na avtobusu, ki je izstopal iz Slovenije, policisti zasegli manjšo količino rastlinskih delcev zeleno rjave barve. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, so ji delce zasegli in uvedli postopek o prekršku, o včerajšnjem dogajanju poroča Policijska uprava Novo mesto.

Razmere na cestah danes in jutri

Zaradi Jernejevega kolesarskega maratona je bila danes med 9.30 in 10.30 uro kratkotrajna popolna zapora ceste Dobruška vas – Šentjernej in Šentjernej – Križaj. Prireditev se bo zaključila okoli 14. ure, zato naj bodo udeleženci v prometu pozorni na spremenjeno prometno signalizacijo in povečano število kolesarjev na cesti. Ob prometni signalizaciji je potrebno upoštevati tudi navodila rediteljev in policistov.

Od srede do petka pa bo ponovna popolna zapora ceste Novo mesto – Metlika čez Vahto zaradi preplastitve vozišča. Obvozi bodo urejeni in označeni s cestno prometno signalizacijo. Udeležence v prometu, še posebej voznike tovornik vozil, policisti prosijo, da spoštujejo spremenjen prometni režim.

