Na Vahti trčili dve vozili

15.8.2017 | 18:15

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Na cesti Novo mesto–Metlika, na Vahti, se je nekaj minut po 12. uri zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in očistili razlite motorne tekočine. V nesreči poškodovano osebo so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo, 16. 8. 2017 od 7.30 do 14.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo, 16. 8. 2017:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 9. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ;

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 16. 8. 2017:

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA na izvodu 3. PROTI BLATU;

- od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.