Gorelo v gozdu

16.8.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.07 uri je ob Novomeški cesti v Straži v gozdu gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci PGD Dolenja Straža so požar, velikosti okoli 100 kvadratnih metrov, omejili in pogasili.

Sršenje gnezdo na drevesu

Ob 20.29 sta na Kolodvorski cesti v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto odstranila sršenje gnezdo z drevesa v bližini stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA na izvodu 3. PROTI BLATU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Loče in Rigonce med 7.30 in 13.30 uro.

M. K.