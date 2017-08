Cesta Novo mesto - Metlika do sobote znova zaprta!

16.8.2017 | 08:00

Novo mesto - Kot že nekajkrat v tem poletju, je tudi danes od predvidoma 8. ure dalje zaprta glavna cesta Novo mesto - Metlika zaradi preplastitve vozišča na prelazu Vahta.

Do petka, 18. avgusta do 24. ure, bo obvoz na relaciji Novo mesto - Soteska - Črmošnjice - Črnomelj - Metlika. Mnogi pa za prevoz do Bele krajine uporabljajo tudi lokalno cesto čez Uršna Sela, zato previdnost ne bo odveč, ker bo tudi tam znova več prometa.

S. G.