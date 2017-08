Kolektivni dopust pri koncu, v Revozu bodo znova zagnali proizvodnjo

16.8.2017 | 08:55

Foto: B.D.G., arhiv DL

Novo mesto - V tovarni Revoz v Novem mestu danes začenjajo postopni zagon oz. pripravo za vnovični zagon proizvodnje po 16-dnevnem poletnem kolektivnem dopustu, jutri pa bosta začeli delati dopoldanska in popoldanska izmena. Vseh približno 3400 Revozovih zaposlenih bo delo nadaljevalo v ponedeljek, ko se bo na delo vrnila tudi tretja oz. večerna izmena.

Kolektivni dopust so zaposleni v Revozu imeli med 31. julijem in 15. avgustom, v tem času pa so prenavljali posamezne dele proizvodnje in opravljali vzdrževalna dela.

V Revozu so sicer junija začeli polno serijsko proizvodnjo clia 4, hkrati izdelujejo še osebni vozili twingo in smart forfour. Ob odhodu na kolektivni dopust so navedli, da se približujejo dnevni proizvodnji 900 vozil v treh polnih izmenah, spremembe obsega proizvodnje pa da za zdaj ne predvidevajo. Predvsem na račun proizvodnje clia 4 letos načrtujejo dvig proizvodnje za 30 do 40 odstotkov.

Skupaj z agencijskimi delavci zaposlujejo približno 3400 ljudi. Z množičnim zaposlovanjem so načeloma končali, vendar še vedno zaposlujejo za pokrivanje odhodov, za nekatere tehnične poklice in vodenje manjših organizacijskih enot. Z omenjenim zaposlovanjem bodo nadaljevali tudi v drugi polovici leta, je še poročala STA.

