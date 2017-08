Zadnji dan za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov

16.8.2017 | 14:00

Foto: I.V., arhiv DL

Študentski in dijaški dom Novo mesto (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Študenti visokošolskega študija imajo samo še danes čas, da oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih za študijsko leto 2017/18. Prošnjo morajo oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje.

Višina tokratne subvencije za bivanje znaša 21,50 evra na študenta za javne študentske oziroma dijaške domove ter 32 evrov za zasebnike.

V študijskem letu 2017/18 je skupaj razpisanih 13.277 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4743 in 8504 za podaljšanje bivanja, ter 30 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito, še poroča STA.

Cenzus za pridobitev subvencije znaša 2376,99 evra bruto mesečno na družinskega člana v letu 2016.

Pisarne za študentske domove bodo do 15. septembra na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča v prihodnjih dneh oz. tednih.

S. G.