Beti: Čisti dobiček za polovico manjši od načrtovanega

16.8.2017 | 10:30

Foto: spletna stran Beti, arhiv DL

Metlika - Prodaja metliške Beti, ene vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, ki je od leta 2013 v prisilni poravnavi in prestrukturiranju, je v polletju dosegla nekaj več kot 5,36 milijona evrov, s čimer je za slabe štiri odstotke zaostala za načrti. Njen čisti dobiček nekaj več kot 91.000 evrov je bil za dobro polovico manjši od načrtov.

Po podatkih uprave, navedenih v polletnem poročilu o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja, je v Beti polletni poslovni izid iz poslovanja (EBIT) znašal nekaj manj kot 430.000 evrov, izid pred amortizacijo (EBITDA) pa je dosegel nekaj več kot 640.000 evrov. Sicer pa z ukrepi finančnega prestrukturiranja zagotavljajo stabilen denarni tok.

Kot so dodali, so leto začeli z veliko naročili, kar se je odrazilo v visoki februarski in marčni prodaji. Hkrati so januarja začele rasti cene surovin, ki so se okrepile tudi za več kot 30 odstotkov, na evropskem trgu pa je ob tem začelo primanjkovati tovrstnih surovin, "kar je povzročilo dodatno paniko".

Ker je kombinacija obeh dejavnikov povzročila preusmerjanje dobavno-prodajnih tokov in preusmeritev določenih kupcev k drugim virom, pa so bili v Beti primorani iskati ravnotežje med ceno surovin in prodajno ceno, so pojasnili.

V prvem četrtletju so zaposlili 13 ljudi in jih imeli konec marca 165, ob polletju je bilo v Beti zaposlenih 166 ljudi. Število in strukturo zaposlenih sproti prilagajajo potrebam in načrtom.

V Beti so glede lanskega poslovanja za STA navedli, da so lani dosegli nekaj več kot 9,88 milijona evrov prodaje in s tem primerljivi predlanski izid presegli za pet odstotkov. Z nekaj več kot pol milijona evrov so hkrati predlanski čisti dobiček presegli za petkrat.

Glavna izvršna direktorica Beti Maja Čibej je pojasnila, da je bila rast dobička predvsem posledica ugodnega tečaja ameriškega dolarja in ugodnih cen surovin, ki pa se letos dražijo. Glede na to ob petodstotni rasti prodaje letos načrtujejo dosti manj oz. približno 100.000 evrov čistega dobička.

Na končni izid bo vplivalo tudi letošnje prevrednotenje nepremičnin, ki naj bi poslovanje Beti obremenilo za približno 800.000 evrov. Letos bodo tudi s približno 100.000 evri poplačali še preostale upnike in se pripravili na oktobrsko končanje postopka prisilne poravnave, je pristavila.

V Beti so lani nadaljevali z naložbami v posodobitev strojne opreme, posodobili so tudi kotlovnico in prešli na čistejše ogrevanje s plinom. Za naložbe so namenili približno 400.000 evrov, podoben znesek bodo zanje namenili tudi letos, je še povedala Čibejeva.

Beti po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili.

V okviru Beti delujeta proizvodnja preje in letos ustanovljeni center za razvoj prej, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili. Program prisilne poravnave so potrdili oktobra 2013, končanje postopka s končnim poplačilom upnikov predvidevajo oktobra letos, je še navedla STA.

M. M.