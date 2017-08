Požar je bil podtaknjen

Na praznični torek, nekaj pred 3. uro, so policisti PU Ljubljana prejeli klic zaradi požara na gospodarskem poslopju v naselju Osredek nad Stično.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti ter kriminalisti, ki so zbrali prva obvestila, zavarovali kraj in v nadaljevanju opravili ogled kraja požara.

»Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitve ogleda kažejo na to, da je požar posledica kaznivega dejanja. Gospodarsko poslopje je zgorelo v celoti, v njem pa tudi več delovnih strojev. Nastalo je za več deset tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo s preiskavo v smeri sumov storitve kaznivega dejanja požiga, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Požar naj bi sicer izbruhnil na delovnem stroju, parkiranem ob servisni delavnici. Zgorela sta delovni stroj ter ostrešje poslopja, uničeni so tudi rezervni deli in ves material, skladiščen v objektu. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stična, Metnaj in Ivančna Gorica, ki so pred ognjem uspeli rešiti tudi stroje iz delavnice, pa so navedli na upravi za zaščito in reševanje.

Odnesli kolesa

Ljubljanski policisti danes med drugim še poročajo, da so bili v ponedeljek okoli 9.30 obveščeni o vlomu v hišo v okolici Grosupljega. Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je neznani storilec pristopil do zadnje strani hiše, kjer je z dvorišča odpeljal tri kolesa in rezervne dele za njih. Nato je pristopil do zadnjih vrat hiše, kjer je vlomil v notranjost ter odnesel še televizor. Lastnika je oškodoval za več sto evrov.

