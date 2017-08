Jazzinty letos bolj odprt sodobnim zvrstem

16.8.2017 | 12:05

Na sinočnjem koncertu so se predstavili študentje in profesorji Prins Claus konservatorija iz Groningena. (Foto: I. Vidmar)

Domen Bohte

Harmonikarje tudi letos uči jazza Simone Zanchini. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V ponedeljek se je z avdicijami in večernim koncertom Precept.concept.percept saksofonistke Pie Podgornik, pianista Roka Zalokarja in Bonarja Dréja Hočevarja v Novem mestu začel Jazzinty, ki je sinoči na oder LokalPatriotovega atrija postavil študente in učitelje jazzovskega oddelka Prins Claus konservatorija iz Groningena, s katerim organizatorji Jazzintyja že ves čas tesno sodelujejo.

Jazzinty so mednarodne jazzovske delavnice in jazzovski festival, ki mesto ob Krki že tradicionalno sredi avgusta obarva mednarodno in glasbeno, ki vsak večer prinese koncerte, na katerih svojo umetnost predstavljajo vrhunski jazzovski glasbeniki. A ne glede na vsa velika imena in vse izjemne koncerte je Jazzinty bil in ostaja v prvi vrsti predvsem počitniška šola igranja jazza.

Drevi bo v atriju kluba LokalPatriot ob 20.30 nastopil Blaž Švagan Quintet. Blaž Švagan je mlad glasbenik, ki je sodeluje pri več pihalnih orkestrih, big band zasedbah, priložnostnih jazz in pop zasedbah, največji uspeh pa je v zadnjem času dosegel z lastnim kvintetom, s katerim je posnel skladbo Quantum Insomnia, ki je bila lani izbrana za najboljšo skladbo v sklopu natečaja Jazzon live.

Udeležba mladih glasbenikov iz tako rekoč vsega sveta je letos rekordna, saj tokrat na delavnicah sodeluje kar osemdeset mladih jazzistov. Jazzinty v Novem mestu poteka že osemnajsto leto zapored, na njem pa se je od leta 2000 zvrstilo že krepko več kot tisoč udeležencev, od katerih se nekateri, kot na primer letos Dre Hočevar, vračajo kot mentorji.

Podobna je tudi zgodba letošnjega umetniškega vodje delavnic in festivala Novomeščana Domna Bohteta, ki je postal del Jazzintyjeve družine pred desetletjem kot nadobudni mladi saksofonist. Tudi naslednje leto je jazzovske harmonije lovil s saksofonom, ki se ga je v novomeški glasbeni šoli učil osem let, potem pa se je zgodil koncert Marcusa Millerja v Kinu Šiška. Tja je šel sicer poslušat njegovega saksofonista, a ga je legendarni basist tako prevzel, da je zamenjal inštrument, in naslednje leto je na Jazzintyju že brenkal. Baskitaro se je Domen naučil igrati kot samouk prek internetnega kanala Youtube. Ko se je bilo treba odločiti za študij, ni veliko razmišljal.

Želel si je študirati baskitaro na eni izmed jazzovskih akademij v tujini. Po enem letu uka pri Robertu Jukiču na ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet je bil pripravljen. Z odliko je opravil sprejemne izpite na jazzovskem oddelku konservatorija Prins Claus univerze za uporabne znanosti Hanze v Groningenu na Nizozemskem, kjer je letos končal drugi letnik, od lanskega septembra pa do junija pa je nastopil na kar sto koncertih. Svojo zgodbo je na Jazzintyju začel kot učenec, z leti pa je bil čedalje bolj vpet tudi v organizacijo, dokler mu ni vodja produkcije Jure Dolinar zaupal celotnega umetniškega dela – od izbora in vseh dogovorov z mentorji pa do oblikovanja celotnega koncertnega programa festivala.

Na vprašanje, s kakšnim znanjem prihajajo na Jazzinty letošnji udeleženci, Domen pove, da je njihovo znanje zelo raznoliko: "Imamo vse od učencev nižjih glasbenih šol, dijakov srednje glasbene šole do študentov in diplomantov jazzovskih akademij, pa tudi samouki, ki niti ne znajo brati not, so med njimi. Največ na Jazzintyju pridobijo predvsem slednji, ki se jim mentorji prilagodijo in jih v enem tednu naučijo brati note, obenem pa izkoristijo prednosti, ki jih ima nekdo, ki se nauči igrati po posluhu. Zelo velik je preskok v znanju tudi med mlajšimi jazzovskimi začetniki."

Ko je govor o festivalskem programu Jazzintyja, Domen Bohte opozori na novosti, med katerimi je predvsem ta, da se festival odpira sodobnim glasbenim zvrstem, slišati pa je predvsem več lastne glasbe bodisi mentorjev bodisi drugih nastopajočih. Vrhunca festivala bosta jutrišnji koncert, na katerem bo na Dunaju živeči bobnar Vladimir Kostadinović, letošnji mentor za bobne, predstavil svoj novi album Mindedness, dolgoletni mentor za vokal JD Walter pa nas bo navdušil s svojim unikatnim slogom in se predstavil kot eden od pionirjev uporabe efektov na vokalu.

Petkov koncert bo posvečen stoletnici rojstva legendarne jazzovske pevke Elle Fidzgerald, ki se ji bo posvetil Big band Grosuplje z gostjo Ano Čop, novomeško jazzovsko pevko, ki je svojo jazzovsko pot prav tako začela na Jazzintyju, kjer že nekaj časa pomaga tudi pri organizaciji. Drugi petkov koncert bo namenjen funku in skupini Towel of Shower, Tower of Power Tribute Bandu.

Tradicionalen zaključek bo v soboto z nastopom udeležencev in mentorjev, ki bodo na Muzejskih vrtovih pokazali, kaj so se ta teden naučili v Novem mestu.

Igor Vidmar

