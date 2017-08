FOTO: Jubilejni blagoslov klopotcev

16.8.2017 | 15:25

V Malih selih pri Šentrupertu so včeraj po jubilejnem blagoslovu postavili klopotca velikana.

Pobudnika srečanja Boštjan Sladič in Janez Primožič

Da bodo klopotci dobro opravljali svojo nalogo, jih je blagoslovil šentrupertski župnik Jakob Trček.

Mala sela pri Šentrupertu - Stara tradicija veleva, da se na veliki šmaren po vinorodnih območjih postavlja klopotce, da bi ti z ropotom odganjali ptiče in druge nadloge, ki bi utegnile ogroziti vinogradniško letino. Tako so tudi v Malih selih nad Šentrupertom včeraj že desetič zapored pripravili blagoslov klopotcev.

Danes že tradicionalno srečanje se je v tej šentrupertski vinogradniški gorici pred desetletjem začelo bolj po naključju - soseda sta namreč dobila subvencijo zaradi škode, ki jima jo je povzročila srnjad. Ker sta ugotovila, da si bosta nekaj malega odškodnine težko razdelila, sta se odločila denar nameniti za pripravo dogodka. Prvič so blagoslovili le nekaj teh tradicionalnih lesenih naprav, včeraj že več kot 20. »Danes nas klopotci družijo in preganjajo ptiče, iz leta v leto pa imamo tudi vse boljše prijatelje, kar tudi največ pomeni,« pove Janez Primožič. Prav pri njegovi zidanici tudi gostijo ta tradicionalni dogodek.

Sprva soseda sicer nista načrtovala, da bo dogodek prerasel v tradicionalno prireditev, na kateri se vsako leto zbere več ljudi. »Moram pa priznati, da je ta dogodek tudi motor razvoja v naši gorici. Če ne drugega, je sosed na novo postavil klopotec, tlakoval dvorišče … Tako da se vsi trudimo, da bi bila na ta dan gorica lepa in zato jo tudi vzdržujemo,« pripoveduje Boštjan Sladič.

V tej šentrupertski gorici se sicer obeta dobra letina, zato je nastopil skrajni čas za postavitev klopotcev, ki bodo približno mesec dni skrbeli, da bo grozdje nemoteno zorelo. Da bodo dobro služili svojemu namenu, jih je blagoslovil domači župnik Jakob Trček.

Kot pravi Ciril Brajer, ki vsako leto prihaja na tukajšnji blagoslov, klopotci odganjajo ptiče pa tudi tradicija veleva, da jih je treba postaviti v vinskih goricah. Podobno pove tudi Stanko Okoren iz Etno družabnega društva Draga, ki klopotce sicer izdeluje tudi sam. »Lepo je slišati klopotce, ko se odpraviš po vinogradniških goricah,« pravi, saj da klopotci pričarajo svojevrstno vzdušje, zato je prav, da si prizadevajo to tradicijo ohranjati.

Podobno kot doslej so tudi včeraj po blagoslovu pri Primožičevi zidanici postavili klopotca velikana, katerega vetrnice v premeru merijo več kot štiri metre. Tokrat je rokave zavihal tudi domači župan. »Klopotec je res izjemno velik, tako da ga je bilo kar težko dvigniti, ampak očitno je tudi dobro narejen, ker je začel takoj opravljati svojo funkcijo,« je bil zadovoljen Rupert Gole. Takoj ko so dvignili klopotec, je bilo namreč na gorici slišati njegovo značilno ropotanje.

Sicer pa je bilo tudi letos v Malih selih v ospredju druženje ob jedači in pijači, manjkala nista niti kulturni in zabavni program, za katerega so poskrbeli šentrupertski Vaški pevci, recitator Peter Kurent in ansambel Dolenjskih pet, obiskovalcem pa so se pridružili tudi lastniki starodobnikov iz Drage in 19. cvičkova princesa Dragica Ribič.

