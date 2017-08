Krka v 2. krog pokala Slovenije

16.8.2017 | 13:15

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Aluminij, Krka in Šampion Celje so prve tri ekipe, ki so se uvrstile v 2. krog pokala Slovenije v nogometu. Od vseh moštev je najvišjo zmago zabeležil prvoligaš Aluminij iz Kidričevega, ki je s 3:0 premagal Beltince. Preostalih osem tekem 1. kroga pokala Slovenije bo jutri.

Aluminij je vse tri gole zabil v drugem polčasu. Dvakrat je zadel Vedran Mesec in enkrat Marko Nunić.

Tudi nogometaši Hotize in Krke v prvem polčasu niso žoge spravili za hrbet vratarjev. Bolj uspešni so bili v drugem. Prvi je za Novomeščane zadel Luka Kambič, zatem Theodore Develan Wilson, Nikolaj Biro je znižal z enajstmetrovke.

Šampion Celje in Tolmin nista zadela gola ne v rednem delu ne v podaljških, zato je o napredovanju odločalo streljanje enajstmetrovk. Po teh so bili uspešnejši Celjani.

STA, M. M.