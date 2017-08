V dveh dneh povzročil dve prometni nesreči in ranil tri ljudi

16.8.2017 | 18:15

Na cesti Novo mesto - Metlika, pri kraju Gornja Težka Voda, se je včeraj nekaj pred 12. uro zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil.

Nesrečo je povzročil 72-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega vključevanja v promet trčil v avtomobil, ki ga je vozil 54-letni voznik. V nesreči se je lažje poškodovala potnica v vozilu 54-letnika.

V dveh dneh povzročil dve prometni nesreči

Poročali smo o tem, da je 74-letni voznik v ponedeljek dopoldne povzročil prometno nesrečo v kandijskem križišču v Novem mestu, ko je na prehodu za pešce zbil pešca in peško, slednja je utrpela hujše poškodbe. Po poročanju novomeških policistov pa je ta isti voznik že dan pred tem povzročil prometno nesrečo na Otočcu. Zaradi nepravilnega prehitevanja je s stranskim ogledalom trčil v kolesarko, ki je po trčenju padla in se lažje poškodovala. Povzročitelj je po nesreči nadaljeval z vožnjo. Zoper 74-letnega voznika bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo, pristojni upravni enoti pa bodo predlagali, da ga napotijo na kontrolni zdravstveni pregled.

Drzna tatvina

Med 13. 8. in 15. 8. je v naselju K Roku v Novem mestu nekdo izpod nadstreška gospodarskega objeketa odtujil traktorsko kosilnico, motorno žago in električno ročno orodje. Lastnika, ki je bil v tem času na dopustu, je oškodoval za okoli 3600 evrov.

Poskus ilegalnega prehoda meje ni uspel

Brežiški policisti so včeraj okoli 6. ure v bližini kraja Koritno izsledili in prijeli dva državljana Irana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.