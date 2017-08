Polno zaseden že pred odprtjem

16.8.2017 | 20:00

Ob skupni uporabi pumptracka nastaja tudi kolesarska skupnost. Novomeška izkušnje deli na družbenem omrežju Facebook – Pump track Novo mesto. (Foto: P. Ž. F.)

Pumptrack je primeren za vse. Uporabniki pa pravijo, da ko ti uspe odpeljati ves krog, si »zasvojen« za vedno. (Foto: P. Ž. F.)

Novo mesto - Pred manj kot mesecem je na zelenici pod trgovskim centrom Tuš zaživel kolesarski poligon oz. pumptrack. Zaživel je v polnem pomenu besede, saj ga že ves čas, torej še pred njegovim uradnim odprtjem, dnevno uporabljajo vsi ljubitelji rekreacije na prostem: kolesarji, skejterji, malčki na poganjalčkih …

»Kar je na dveh kolesih in ni električno,« kot iz topa izstreli odgovor eden od pobudnikov postavitve takšnega poligona v Novem mestu in tudi sam reden uporabnik Peter Žunič Fabjančič. V treh tednih je na asfaltiranih grebenčkih, kucljih in ovinkih srečal triletnike s poganjalci, otroke na skirojih, rolkarje, ljubitelje bmxov in seveda kopico kolesarjev vseh starosti. »Zadeva je brezplačna in na voljo vsem. Z asfaltno podlago smo poskrbeli, da bo uporaben skozi vse leto, le da ne bo snega,« v smehu doda in pristavi, da bodo v kratkem umaknili ograje ob poligonu in postavili še informativno tablo, ki bo uporabnike usmerjala k primerni rabi poligona. »Gre za odprt javni prostor, kjer želimo različne uporabnike spodbuditi k druženju. Namerno na poligon nismo vrisali smeri vožnje ali kakorkoli drugače omejevali uporabo. Naj se tam dobijo in med seboj dogovorijo, v katero smer vožnje se bodo zagnali, naj se ob tem spoznajo in družijo.«

Ob našem obisku se je dvema, po laični oceni bolj izkušenima kolesarjema, hitro pridružil še mladostnik s kolesom. A je kaj hitro tudi grdo padel. K sreči je imel čelado, med ogledovanjem odrgnin na komolcu pa sta mu ostala dva svetovala, kaj je naredil narobe: »Startal si na največji klanec, a prepočasi. Tako ne gre.« Tako se Petrove napovedi o spoznavanju in druženju počasi uresničujejo, pri tem pa nihče ne sme pozabiti na varnost: »V nobenem primeru pumptrack ni primeren za vožnjo brez čelade. Če kdo opazi takšnega kolesarja, naj ga kar opozori. Toplo priporočam tudi ščitnike za komolce in kolena, sploh otrokom.«

Na poligonu smo še opazili, da kolesarji praviloma sploh ne vrtijo pedal in vozijo stoje. »Poanta je, da kolo poganjaš z gibanjem, s 'pumpanjem' zgornjega dela telesa. Pedal praviloma res ne uporabljaš, a ne mislite, da je to lahko. Ko narediš krog ali dva, si že preveč utrujen za tretjega. Pridobljene izkušnje s poligona pa so več kot dobrodošle, ko smo s kolesom na cestah ali drugih poteh, saj se naučiš bolje opazovati teren, premagovati ovinke ipd.,« še pristavi Peter.

Novomeški pumptrack je velik 800 kvadratnih metrov, od tega je 300 kvadratnih metrov vozne površine. V slabem tednu so ga po naročilu občine, ki je zanj odštela dobrih 47.000 evrov z davkom, postavili predstavniki zavoda Aliansa. Nahaja se na zelenici pod nakupovalni centrom Tuš, torej v neposredni bližini športnih površin tako v Portovalu kot na Loki. Na tej lokaciji sicer nameravajo v prihodnjih letih postaviti še otroško igrišče in nekoč tudi park Julija.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 10. avgusta 2017.

M. Martinovič