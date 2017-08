Spomnili so se krutega poboja talcev

17.8.2017 | 08:40

K spomeniku v Podhosti so topliški župan Jože Muhič, vnukinja enega izmed pobitih talcev Dragica Bobnar in predsednik topliške borčevske organizacije Avgust Bradač položili venec.

Spomenik v Podhosti ni samo spomin na grozovit dogodek izpred 75 let, temveč tudi opomnik, da se kaj takega ne bi več zgodilo.

Slovesnosti se je udeležilo kar precej ljudi, ki so se potem podali še na pohod do Vavte vasi.

Podhosta - Ob 75-letnici poboja šestnajstih talcev iz Podhoste, Meniške in Loške vasi so v torek popoldne v Podhosti pripravili krajšo spominsko slovesnost. Občinski svetniki so pred štirimi leti 16. avgust soglasno razglasili za spominski dan občine.

Ob tej priložnosti so venec k spomeniku položili topliški župan Jože Muhič, vnukinja enega izmed pobitih talcev Dragica Bobnar in predsednik topliške borčevske organizacije Avgust Bradač, ki je na kratko tudi orisal, kaj se je tistega dne leta 1942 dogajalo z domačini. »Po zgodovinskih virih naj bi bila skupina teh domačinov izdana. Italijani so jih zajeli in odpeljali v Vavto vas in jih 16. avgusta pri pokopališču tudi ustrelili. Sprav so jih hoteli pobiti že tukaj, kjer stoji ta spomenik, vendar zaradi upiranja domačinov, so jih odpeljali v Vavto vas,« je dejal Bradač.

To je bil najbolj tragičen dogodek v drugi svetovni vojni na območju topliške občine, poudarja njen župan. »Ta je tudi zdesetkal vas Podhosta, ki bi bila danes zagotovo čisto drugačna. Po vsej verjetnosti bi bila veliko večja, kot je sedaj,« je povedal Muhič.

Slovesnosti se je udeležilo precej ljudi, a kot pravi Bradač, to ni le spomin na kruto preteklost. Po njegovem je tudi opomin, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Tega se zavedajo tudi v Policijsko veteranskem društvu Sever za Dolenjsko in Belo krajino. »Mi kot bodoče generacije moramo temu posvečat čim večjo pozornost. In temu smo se pridružili tudi sami,« je dejal Marjan Dragan, predsednik Policijsko veteranskega društva Sever za Dolenjsko in Belo krajino.

S tovrstnimi slovesnostmi, kot pravi topliški župan, tudi negujejo vrednote NOB in opozarjajo, da so se partizani borili na pravi strani. »Moramo opozarjat na to, ker nekateri, ki mislijo drugače, zelo poudarjajo napačno zgodovino in na tak način poskušajo sebe in svoje prednike oprati sramote, ki so jo storili slovenskemu narodu,« je še dodal Muhič.

Po slovesnosti je sledil še pohod po poti talcev do spomenika v Vavti vasi.

Besedilo in fotografije: R. N.

