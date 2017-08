V trku eden ranjen; pomoč z defibrilatorjem

17.8.2017 | 07:00

Sinoči ob 22.14 uri sta pri naselju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili, pri čemer se je poškodovala oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih, posipali cestišče, vozilo odstranili iz cestišča ter nudili pomoč reševalcem in avto vleki. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Oživljali so ga

Ob 14.08 je v naselju Videm v občini Dobrepolje gasilec PGD Videm nudil pomoč občanu s pomočjo Avtomatskega eksternega defibrilatorja.

Našli mrtvo osebo

Ob 15.56 so na Cesti 4. julija v Krškem, gasilci PGE Krško ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu in prezračili prostore. V stanovanju so našli mrtvo osebo.

Gorele smeti in trava

Ob 16.03 so v naselju Zdole, občina Krško, gorele smeti v naravi. Gasilci PGE Krško so požar na površini petindvajsetih kvadratnih metrih pogasili in pregledali okolico.

Ob 21.51 je v Dolenji vasi pri Krškem, občina Krško, gorel zabojnik za smeti. Gasilci PGE Krško so požar, ki je zabojnik uničil, pogasili.

Ob 22.01 so v bližini naselja Zasap v občini Brežice goreli odpadni material in gume. Gasilci PGD Cerklje ob Krki, Pirošica in Skopice so požar na površini okoli 40 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.48 je v naselju Peče, občina Grosuplje, gorel odpadni material na površini okoli 6 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Št. Jurij.

Ob 15.18 je v Rašici, občina Velike Lašče, gorela trava in podrast. Požar na površini okoli 120 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Velike Lašče in Rašica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 10.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Brežice med 16.45 in 17.15. uro na območju TP Veliki Obrež, med 6.15 in 6.45 ter med 16. in 16.30 uro na območju TP Podvinje in med 7. in 16. uro na območju TP Gaberje, Zgornje Gaberje, Mali Obrež, Veliki Obrež Gmajna in Podvinje 2; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 9. uro na območju TP Mrtvice izvod Mrtvice desno in med 9.30 in 10.30 uro na območju TP Malo Mraševo izvod Malo Mraševo ob cesti.

M. K.