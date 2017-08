Klopotec že odganja ptiče iz vinogradov na Tolstem vrhu

17.8.2017 | 08:15

Klopotec na Tolstem vrhu od sinoči že deluje - že 16. leto.

Tolsti Vrh - Sinoči so v znani vinski gorici Tolsti vrh v šentjernejski občini postavili klopotec, in to že 16. leto zapored. Za to nalogo vestno skrbijo člani Mokropoljskega kluba mučenikov, ki letos praznujejo trideset let delovanja in bodo ob občinskem prazniku Jernejevo 2017 tudi prejeli priznanje.

Blagoslov klopotca in vinogradnikov je opravil župnik g. Anton Trpin.

Tradicija je, da je v podružnični cerkvici sv. Roka najprej maša, ki jo je tudi včeraj daroval župnik g. Anton Trpin, nato pa se verniki zberejo pod cerkvijo pri postavitvi in blagoslovu klopotca, ki seveda že naznanja jesen - zorenje grozdja in bližajočo se trgatev.

Klopotec so prinesli na prizorišče člani MKM, ki ga tudi vedno postavijo.

Mokropoljski klub mučenikov klopotec, ki ga je izdelal Novomeščan Ciril Strasberger, vse leto hrani v Rokovem kevdru, skrbi pa tudi za njegovo vzdrževanje. Tu je nepogrešljiv član Korenina (Franc Šinkovec), ki je klopotec po blagoslovu tudi zagnal. Ročko (Zdenko Antončič), ki letos vodi »ablast«, je zbranim predstavil pomen klopotca, ki seveda odganja ptiče in druge živali iz vinograda, ter njegovo zgodovino - klopotec naj bi bil izvirna slovenska naprava, ki so jo prenesli v sosednje dežele in po svetu! Na prizorišče so ga prinesli v spremstvu glasbenikov, priložnostnega ansambla Prijatelji Tolstega Vrha.

Podžupan Janez Selak, v ozadju Šentjernejski oktet.

Zbrane je nagovoril podžupan šentjernejske občine Janez Selak, zadovoljen, da postavitev klopotca na Tolstem Vrhu vsako leto zbere veliko ljudi. Pohvalil je MKM, ki je sodeloval na vseh 24-ih Jernejevih povorkah, tudi na letošnji bo.

Kot je že tradicija, je dogodek popestrilo ubrano petje Šentjernejskega okteta, zbrani pa so se ob postavljenem klopotcu še lahko zadržali, saj so vinogradniki in MKM, ki sedaj štejejo 16 članov (najmlajši ima 31 let, najstarejši pa 79) postregli z dobrim vinčkom in narezki, članice Društva kmetic Šentjernej pa z dobrotami.

Besedilo in foto: L. Markelj

