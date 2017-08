Jurečičev kostanjev med najboljšimi

V okviru 55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2017 je na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni potekalo ocenjevanje medu, med dobitniki priznanj pa so tudi čebelarji iz naše regije.

Na ocenjevanju je sodelovalo 93 čebelarjev s 120 vzorci medu, komisija pa je vzorce medu ocenjevala po veljavnem pravilniku Čebelarske zveze Slovenije.

Naslov Prvak vrste je dosegel med z najvišjim številom doseženih točk v posamezni vrsti ob pogoju, da je v kategoriji posamezne vrste sodelovalo najmanj 7 vzorcev. Med dobitniki tega laskavega naziva je tudi kostanjev med, ki ga je pridelal Luka Jurečič iz Cerkelj ob Krki.

Gorazd Kranjc iz Leskovca v Podborštu je pridelal gozdni med, ki je prejel zlato medaljo, prav tako sta se z zlato medaljo na račun odličnega gozdnega medu izkazala Alojz in Frančiška Planinšek iz Velikega Gabra. Ivan Gazvoda iz Gorenje vasi pri Šmarjeti je prejel srebrno medaljo za cvetlični med in bronasto medaljo za kostanjev med. Nagrajeno je bilo tudi Čebelarstvo Kolenc Vrhek iz Tržišča, in sicer je njihov gozdni med prejel srebrno medaljo. Enako priznanje za gozdni med je prejel tudi Matjaž Müller iz Črnomlja.

Najvišje priznanje v Tržič

Šampionski naziv je sicer dosegel kot med z najvišjim številom doseženih točk izmed vseh ocenjenih vzorcev Gozdni med, proizvajalca Antona Megliča iz Tržiča.

“Zopet je za nami leto, ki so ga zaznamovala posebna vremenska obdobja tako v zimskem, spomladanskem kot tudi zgodnje poletnem obdobju, kar je vplivalo na količino in tudi kakovost posameznih vrst medu. Posledično je tudi prisotnost posameznih vrst medu na ocenjevanju bila zelo različna. Na odlično kakovost vseh senzorično ocenjenih vzorcev kaže kar 60 zlatih in 40 srebrnih priznanj. Izjemno kakovost vzorcev gozdnega medu potrjuje, da je med njimi tudi šampion in dejstvo, da je kar 34 vzorcev gozdnega medu prejelo zlato priznanje," je med drugim dejala predsednica ocenjevalne komisije prof. dr. Terezija Golob z ljubljanske Biotehniške fakultete.

Poleg nje so ocenjevalno komisijo sestavljali še: mag. Amalija Božnar, Čebelarstvo Božnar d.o.o., prof. dr. Dragan Bubalo, Agronomski fakultet Zagreb, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo i zoologiju, Franc Tratnjek, Biotehniška šola Rakičan, Primož Božnar, Čebelarstvo Božnar d.o.o. in Jakob Madjar, terenski svetovalec ČZS.

