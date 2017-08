Film Košarkar naj bo navdušil na Sarajevskem filmskem festivalu

17.8.2017 | 10:30

Vir foto: FB stran Košarkar naj bo

V otroškem programu 23. sarajevskega filmskega festivala je v torek premiero doživel otroško-mladinski film Košarkar naj bo, ki je v režiji Borisa Petkoviča nastal po istoimenski uspešni knjižni predlogi Primoža Suhodolčana.

Boris Petkovič (skrajno levo) je ponosen režiser filma, ki bo gotovo postal uspešnica. (Foto: Facebook stran Košarkar naj bo)

Režiser filma Boris Petkovič, ki ga Dolenjci poznamo še iz časov, ko je ustvarjal na novomeški televiziji Vaš kanal (oddaja MKC), je bil navdušen že nad uvrstitvijo filma v festivalski program: "Filmski festival v Sarajevu je najbolj prestižen filmski festival v regiji, z dolgoletno tradicijo, kamor se z veseljem vračam. Izjemno me veseli, da se je lahko Košarkar naj bo tukaj premierno predstavil mednarodni javnosti." Kot je še dodal, je film namenjen vsem generacijam: "Če imate le majhen delček otroka v sebi, je to film za vas, ne glede na to, koliko ste stari."

Na rdeči preprogi v Sarajevu so se Petkoviču pridružili igralci Klemen Kostrevc, Gaja Filač, Matija Brodnik, Lado Bizovičar, Gojmir Lešnjak - Gojc, Marko Miladinovič in Matjaž Javšnik.

Košarkar naj bo je zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in izredno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja duhoviti prijatelj/menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zrase zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen fant.

V Sloveniji prvič na ogled 7. septembra

V Sloveniji bo film predpremierno predvajan 7. septembra v Cankarjevem domu, sledila pa bo redna distribucija po slovenskih kinih. 7. in 8. septembra si ga bo že v dopoldanskih urah v sklopu filmskih dni v Koloseju ogledalo nekaj tisoč šolarjev iz ljubljanskih osnovnih šol, so še sporočili s STA.

S. G.