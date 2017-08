Trčil v pešca, ki je pravilno prečkal cesto; številni ilegalci skriti v tovornjakih

17.8.2017 | 11:45

Sevniški policisti so bili včeraj popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti med Krškim in Sevnico. Nesrečo je povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 35-letne voznice iz Nemčije in je po nesreči nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so 39-letnega povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V prometni nesreči poškodovan pešec

Nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča v krožišču pri železniški postaji Kandija v Novem mestu. Povzročil jo je 71-letni voznik, ki je na prehodu za pešce trčil v 74-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Pešec se je v nesreči lažje poškodoval.

V kraju Lončarjev Dol na območju Sevnice je včeraj dopoldne nekdo skozi vhodna vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in bančne kartice. Lastnik je oškodovan za 7000 evrov.

V minuli noči so v Novem mestu neznanci vlomili v prodajalno in odtujili motorne žage. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Poskusi izmika mejni kontroli

Na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti včeraj pri opravljanju mejne kontrole v treh tovornih vozilih našli skritih deset tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu, ki je prevažal tovor iz Bolgarije v Francijo, so pod ponjavo našli skrite tri državljane Afganistana, v tovornem vozilu, ki je bil iz Makedonije namenjen v Nemčijo pa dva Alžirca, ki sta se skrila v podvozju vozila. V tovornjaku, ki je bil iz Turčije namenjen v Nemčijo, pa so v večernih urah našli še pet Afganistancev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Vse tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti Postaje mejne policije Dobova so v minuli noči pri opravljanju mejne kontrole tovornega vlaka, ki je bil iz Srbije namenjen v Italijo,našli v vagonih skritih 13 državljanov Tunizije, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.