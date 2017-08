Kmetija kot socialno podjetje?

17.8.2017 | 12:40

Marjetka Mihelčič ima v hiši na Tanči Gori tudi skladišče svojih pridelkov, pripravljenih za prodajo. (Foto: M. B.-J.)

Tanča Gora - Po študiju in nekajletnem bivanju v Ljubljani se je Marjetka Mihelčič vrnila v domačo Belo krajino. Čeprav ni imela kmetijske izobrazbe, je začela ekološko kmetovati. Predstavljala si je namreč, da lahko delovno mesto dobi na kmetiji stare mame na Tanči Gori pri Dragatušu, ki jo je podedovala njena mama in jo z darilno pogodbo prepisala na Marjetko.

Mihelčičevo je že od nekdaj zanimalo sonaravno kmetovanje, biodinamika, permakultura. »Preden sem začela kmetovati, so bile njive, ki so spadale k domačiji stare mame, v brezplačnem najemu. Da sem dobila zemljo nazaj, je trajalo kar nekaj časa. Domačija obsega okrog 20 ha gozdov in osem do devet ha obdelovalnih površin. Kot mlada prevzemnica sem kandidirala za evropski in državni denar in ga tudi dobila. Priznam pa, da so zahteve tistih, ki dajo denar, nerealne in veliko večje, kot je dobljeni denar,« je potožila.

Načrte za ekološko kmetovanje prekinilo materinstvo

Vedela je, da bi kot mati samohranilka težko uresničila načrtovano, a je kmetovala naprej. Ker na domačiji ni strojev, je morala plačati vse strojne storitve, leta 2013 in letos pa je pridelke močno prizadela tudi suša. »Pridelujem poljščine, ker za zelenjavo nimam dovolj delovnih rok. Zanimajo me predvsem nezahtevna stara žita, kot so ajda, proso, pira, enozrnica in dvozrnica, rž, oves, lan, žito khorasan. Nabiram tudi zelišča. Pridelke prodajam na srečanjih ekoloških kmetovalcev, v kampih in v Ljubljani v okviru projekta Nakupujmo skupaj,« je pojasnila.

Išče partnerja - društvo ali podjetnika

Prepričana je, da bi njena kmetija na Tanči Gori lahko zaživela kot socialno podjetje. »Povsod so veliko govorili o socialnem podjetništvu, a spoznala sem, da ni nikogar, ki bi želel sodelovati v projektu od vsega začetka. Moja ideja je torej, da bi dala kmetijo za določen čas v brezplačen najem, sama pa bi na njej dobila službo. Zato sedaj za javno-zasebno partnerstvo iščem društvo ali podjetnika, ki bi ga zanimala dobra poslovna ideja,« je še povedala Marjetka Mihelčič.

Celoten članek novinarke Mirjam Bezek- Jakše je na voljo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

S. G.