Svetlobni znak v nevarnem križišču

17.8.2017 | 14:00

Znak s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni cesti. (Foto: M. L.)

Brežice - Danes so v Brežicah uradno predali v uporabo svetlobni prometni znak v križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti. Znak v križišču je del sistema, ki zaznava vozila v bližini križišča in na tej podlagi izpiše opozorilo na znaku.

Postavitev sistema COPS@road – tako so namreč poimenovali sistem - so omogočili občina Brežice, Zavarovalnica Triglav in podjetje Aktivna signalizacija Korun.

Kot je na današnji priložnostni slovesnosti pojasnil Peter Korun, predstavnik podjetja Aktivna signalizacija Korun, gre za sistem, ki opozarja voznike na približevanje vozil v križišču stranske in prednostne ceste.

Omenjeno križišče je eno bolj nevarnih v mestu, je poudaril brežiški župan Ivan Molan, ki pričakuje, da bo nova prometna signalizacija prispevala k zmanjšanju števila nesreč. Opozoril je tudi, da je za varnost v prometu še vedno najpomembnejše dosledno spoštovanje prometnih predpisov.

Direktor krške območne enote Zavarovalnice Triglav Viktor Richter pa je povedal, da načrtujejo postavitev še več takih opozorilnih sistemov po Sloveniji.

M. L.

Galerija