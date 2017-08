Čakalne dobre pri ortodontu bodo za otroke odslej krajše

17.8.2017 | 14:45

Odločitev Ministrstva za zdravje bo zagotovila zdravljenje vrsti otrok, ki bi sicer ostali brez ortodontskega zdravljenja ali bili prisiljeni v samoplačniški obisk ortodonta. (Foto: ZoboEstetika Trebnje)

Trebnje - Konec julija je bil na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zaposlovanje objavljen Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017. V njem so objavljena tudi načrtovana dodatna sredstva za nujne širitve zdravstvenih programov. Ministrstvo za zdravje se je na podlagi pogajanj in dogovorov s predstavniki izvajalcev in ZZZS odločilo tudi za povečanje programa ortodontije, ki ga izvaja ZoboEstetika Trebnje.

"S tem se vsaj deloma rešuje problem nerazumno dolgih čakalnih dob za zdravljenje na področju ortodontije (čeljustne in zobne ortopedije) v dolenjskih občinah Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert, prav tako

pa se rešuje tudi problem nižje preskrbljenosti celotne Dolenjske s programom ortodontije, ki je do sedaj dosegala zgolj 82 % republiškega povprečja," je v sporočilu za javnost zapisal mag. Marjan Papež, dipl. ing., iz ZoboEstetike Trebnje.

Ministrstvo za zdravje je ZoboEstetiki povečalo program ortdontije v tolikšnem obsegu, da bo lahko ortodont vsako leto v zdravljenje sprejel vsaj 73 novih pacientov iz čakalne knjige (do sedaj 48 pacientov).

V ZoboEstetiki predvidevajo, da se bo s povečanjem koncesije za ortodontsko zdravljenje trend rasti čakalne dobe verjetno počasi ustavil in ne bo dosegel planiranih 529 dni za prvi pregled pri ortodontu in nadaljnjih 521 dni za

pričetek ortodontskega zdravljena.

Trenutno imajo v čakalno knjigo za ortodontsko zdravljenje vpisanih 135 otrok, še dodatnih 188 pa jih čaka na prvi pregled pri ortodontu. Za pričetek zdravljenja morajo otroci čakati skupaj cca. 2,7 leti (536 dni za prvi pregled pri ortodontu, 458 dni za pričetek ortodontskega zdravljenja), a v ZoboEstetiki upajo na upad čakalne dobe kljub verjetni migraciji pacientov iz drugih dolenjskih občin.

S.G.