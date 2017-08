Suša povzročila naravno nesrečo, Beli krajini bo pomagala tudi država

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša si je danes ogledala škodo po suši na najbolj prizadetih območjih v občinah Semič, Črnomelj, Novo mesto in Šentjernej.

Kot je dejala ob ogledu posledic suše na območju občin Semič in Črnomelj, bo letošnja suša zagotovo presegla prag za razglasitev naravne nesreče. Območja, kjer poškodovanost pridelkov presega 30 odstotkov, lahko računajo na finančno pomoč iz proračunske rezerve.

Za ta območja bo po oceni škode, ki bo predvidoma znana oktobra, torej po spravilu pridelkov, pripravljen program finančne pomoči. "Posledice suše se lahko sanirajo že po samem zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, ni potreben interventni zakon, kot smo ga imeli za posledice pozebe. Ko bodo ocene narejene, se bo sprožil postopek priprave programa in pomoč za kmete, ki bo v naslednjem letu," je za STA dejala Strniša, ki si je že ogledala vinograde in koruzna polja, povedala pa je, da je v Beli krajini hudo prizadeto tudi travinje, kar pomeni, da bo zelo primanjkovalo krme. O odstotku škode težko govori, so pa že sprožili vse postopke, da bodo regijske komisije škodo ocenile.

V primeru, da bo kmetom zmanjkovalo krme in da bodo zaradi nakupa krme v likvidnostnih težavah, Strniša predvideva tudi možnost, da bi, podobno kot pri pozebi, sprožili postopke za brezobrestne kredite za obratna sredstva. "Če se bo izkazala ta potreba, bomo zaprosili Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, da pripravi program kreditov za najbolj prizadete po suši," je še dodala.

Jugovzhodna regija je bila letos v suši najbolj prizadeta, saj na tem območju beležijo največji vodni primanjkljaj glede na 30-letne padavine. Junija in julija je tu padlo zgolj 40 odstotkov običajnih padavin, sušno obdobje pa se še kar nadaljuje tudi v avgustu.

"Škoda za celo Slovenijo bo lahko še večja kot je bila leta 2003, ki je znana kot največja suša v zadnjih 20 letih. Takrat smo beležili ekstremno sušo in ekstremno škodo. To leto bi lahko bilo še slabše kot takrat," je za STA še povedala Strniša.

