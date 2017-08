Zaradi zastrupitve s helikopterjem v UKC

18.8.2017 | 07:00

Ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 8.42 uri je zdravnik ZD Metlika zahteval helikopterski prevoz za bolnika z zastrupitvijo. Dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči ga je s posadko helikopterja Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

Ob 16.49 se je v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, poškodoval občan. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Vetrolom

Ob 20.43 je v naselju Ribjek, občina Osilnica, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili gasilci PGD Osilnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 9.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje med 6:15 in 6:45 uro in med 16:00 in 16:30 uro, na območju TP Mali Obrež, Veliki Obrež Gmajna, Podvinje 2, Jereslavec, Rakovec, Kapele, Slogonsko, Slogonsko mlekarna in Vrhje pa med 7:00 in 16:00 uro.

M. K.