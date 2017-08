Pred rudniškim stolpom boljši časi

18.8.2017 | 08:25

Izvozni stolp stoji poleg Muzeja rudnika rjavega premoga Kanižarica. (Foto: M.B.J.)

Kanižarica, Črnomelj - Rudniški izvozni stolp, ki so ga več desetletij uporabljali v kanižarskem rudniku rjavega premoga za izvoz premoga ter spuščanje rudarjev v rudnik in dvigovanje iz njega, je precej dotrajan. Že dlje časa ga nihče ne vzdržuje, zato bi ga morali nujno obnoviti. Ker ga želijo v črnomaljski občini obdržati, saj je pomemben del belokranjske tehnološke in industrijske dediščine, so se odločili, da ga na neodplačen način pridobijo v last in posest.

Na občinski upravi zagotavljajo, da bodo po prenosu rudniškega izvoznega stolpa s pripadajočim zemljiščem v last in na ime občine v celoti z lastnim denarjem poskrbeli za rekonstrukcijo izvoznega stolpa ter naročili geodetsko odmero na delu zemljišča, na katerem je izvozni stolp s funkcionalnim zemljiščem in dostopno potjo.

Celoten članek novinarke Mirjam Bezek Jakše je na voljo v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5m nazaj Oceni Abedarije Torej bo občina za dober denar kupila neuporabne ruševine. Preglej samo prijavljene komentatorje