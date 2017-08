Belokranjski študenti navdušili z gledališko predstavo Hiša

18.8.2017 | 09:35

Črnomelj - V okviru desetega črnomaljskega Črnfesta so včeraj pripravili že peto prireditev. Na odrskih deskah tukajšnjega kulturnega doma se je z gledališko predstavo Hiša predstavila gledališka skupina Kluba belokranjskih študentov (KBŠ), ki je privabila in navdušila polno dvorano gledalcev.

Prvič se je gledališka skupina KBŠ predstavila na lanskem Črnfestu z Zelenim Jurijem, pozimi pa s šaljivo Avtonomijo. Tudi Hiša je komična predstava, ki se satirično loteva ljudi, ki živijo pod isto streho. Zbrali so se na sestanku, da bi rešili veliko težavo, ki se je zgodila v hiši. Med reševanjem problema pa se medsebojno spoznavajo in rešujejo stare zamere. A vse njihove travme, sumi in druge težave so v trenutku »rešene« s presenetljivim preobratom.

Hiša je avtorsko delo črnomaljske študentke Nastasje Schweiger, ki je bila skupaj z Evo Starašinič tudi režiserka. Odlično pa so zaigrali mladi Nina Prešeren, Nika Žunič, Jan Hudelja, Urška Smolič, Rok in Miha Babič, Eva Kavčič, Jerca Jerman, Miha Ivanetič, Ana Vrlinič in Jaka Šikonja.

Naslednja prireditev v okviru Črnfesta bo danes ob 22. uri v grajskem atriju. Nastopili bosta glasbeni skupini 2B in Jardier. Osrednja prireditev pa bo v soboto, 19. avgusta, ob 22. uri na Trgu svobode, ko bodo nastopili Magnifico, BRO, Peter Lovšin in Španski borci.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

