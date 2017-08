Cesta čez Vahto prevozna, Šmihelski most odprt v ponedeljek

18.8.2017 | 08:45

Obnovitvena dela na Šmihelskem mostu gredo proti koncu. (Foto: M.Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Zaradi preplastitve cestišča na Vahti je bila v minulih dneh, tako kot že nekajkrat v tem poletju, cesta Novo mesto - Metlika zaprta za ves promet. Danes okoli 8. ure pa so nam bralci sporočili, da so z deli končali in je cesta spet odprta.

Še vedno pa je zaprt Šmihelski most. Kot so nam zatrdili na Mestni občini Novo mesto, ga bodo za motorni promet znova odprli v ponedeljek.

S. G.