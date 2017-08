Dobovske ceste vsak dan več

18.8.2017 | 12:00

Brežice - Dobovska cesta v Brežicah, ki jo prenavljajo v vsej dolžini med krožiščem Trnje in gradom, postopoma dobiva predvideno končno podobo.

Kot smo že poročali, gre za gradnjo dvosmerne kolesarske poti in pločnika ter obnovo cestišča. Kolesarska steza in pločnik bosta dopolnila mrežo površin, namenjenih kolesarjem in pešcem, v sklopu investicije pa bo občina obnovila tudi javno razsvetljavo. Dela naj bi po začetnih napovedih končali še pred oktobrom, in kot kaže, predvideni rok ni vprašljiv.

M. L.