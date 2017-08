Reševali ribe

18.8.2017 | 13:30

Z dotokom in razprševanjem sveže vode so mladicam omogočili boljše pogoje za življenje. (Foto: S. P. P.)

Blato - Gospodar pododbora Temenica- ribiške družine Novo mesto Janez Markovič se je v torkovih jutranjih urah odpravil na manjši ribnik Blato, da bi nahranil ribe, ki so namenjene za vlaganje v druge ribolovne vode. Toda naletel je na neprijeten pogled.

Zaradi letošnje suše je v ribniku prišlo do pomanjkanja kisika in posledično do pogina manjšega števila rib, zato sta s članom ribiške družine urgentno pomagala ribam z dotokom in razprševanjem sveže vode, s čimer sta povečala vsebnost kisika in zmanjšala temperaturo vode. Tako so mladicam izboljšala pogoje za življenje v ribniku.

Ribe so v tem sušnem času z interventnim odlovom iz presušenih strug in selitvijo v druge dele Temenice, kjer je globina vode primernejša, reševali tudi v tej dolenjski reki.

S. Pate Popelar

Galerija