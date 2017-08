V več hišnih preiskavah zasegli prepovedano konopljo

18.8.2017 | 14:15

Foto: PU Novo mesto

Novo mesto, Trebnje, Brežice - Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih dneh na območju Dolenjske in Posavja na podlagi odredb sodišč opravili pet hišnih preiskav pri osumljencih zaradi suma posesti prepovedanih drog.

V okolici Novega mesta so pri 35-letnemu osumljencu našli in zasegli 221 rastlinkonoplje, visoke med 80 in 120 cm. V okolici Trebnjega so odkrili nasad z 930 sadikami konoplje, visokimi okoli enega metra. V okolici Brežic so med hišno preiskavo našli in zasegli 234 rastlin konoplje, v Brežicah pa so 51-letni osumljenki zasegli 1 kilogram posušenih delcev (sum prepovedane konoplje). Najdene rastline in rastlinske delce so zasegli in jih poslali v nadaljnjo analizo. Zasegli so tudi več digitalnih tehtnic in pripomočke za gojenje prepovedanih drog.

Policisti in kriminalisti s preiskavami nadaljujejo. Po zaključenih preiskavah bodo osumljence ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

S. G.

