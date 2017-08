Učenci se vračajo kot mentorji

18.8.2017 | 15:30

Harmonika je skoraj vsako leto eden od inštrumentov iz nabora delavnic Jazzinty. Poučuje jo izjemni italijanski jazz harmonikar Simone Zanchini, ki ima tudi v Novem mestu veliko oboževalcev. (Foto: I.Vidmar)

Domen Bohte (Foto: I.Vidmar)

Novo mesto - Od ponedeljka v Novem mestu potekajo mednarodne glasbene delavnice in festival Jazzinty. Udeležba mladih glasbenikov iz tako rekoč vsega sveta je letos tako rekoč rekordna, saj na delavnicah sodeluje osemdeset mladih jazzistov.

Jazzinty v Novem mestu poteka že osemnajsto leto zapored, na njem pa se je od leta 2000 zvrstilo že krepko več kot tisoč udeležencev, od katerih se nekateri, kot na primer letos Andrej Hočevar, vračajo kot mentorji.

Udeleženci z zelo raznolikim znanjem

Na vprašanje, s kakšnim znanjem prihajajo na Jazzinty letošnji udeleženci, umetniški vodja delavnic in festivala Domen Bohte pove, da je njihovo znanje zelo raznoliko: "Imamo vse od učencev nižjih glasbenih šol, dijakov srednje glasbene šole do študentov in diplomantov jazzovskih akademij, pa tudi samouki, ki niti ne znajo brati not, so med njimi. Največ na Jazzintyju pridobijo predvsem slednji, ki se jim mentorji prilagodijo in jih v enem tednu naučijo brati note, obenem pa izkoristijo prednosti, ki jih ima nekdo, ki se nauči igrati po posluhu. Zelo velik je preskok v znanju tudi med mlajšimi jazzovskimi začetniki.

Pestro še danes, ko bosta kar dva koncerta, in jutri

Današnji koncert bo posvečen stoletnici rojstva legendarne jazzovske pevke Elle Fidzgerald, ki se ji bo posvetil Big band Grosuplje z gostjo Ano Čop, novomeško jazzovsko pevko, ki je svojo jazzovsko pot prav tako začela na Jazzintyju, kjer že nekaj časa pomaga tudi pri organizaciji. Drugi petkov koncert bo namenjen funku in skupini Towel of Shower, Tower of Power Tribute Bandu.

Tradicionalen zaključek bo v soboto z nastopom udeležencev in mentorjev, ki bodo na Muzejskih vrtovih pokazali, kaj so se ta teden naučili v Novem mestu. Podrobnejši program je na voljo na uradni spletni strani festivala.

Celoten članek Igorja Vidmarja o letošnjem festivalu Jazzinty pa je objavljen v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

S. G.