Požar popolnoma uničil kontejnerja

19.8.2017 | 09:15

Včeraj ob 22.36 uri sta v naselju Vejar v občini Trebnje zagorela dva bivalna kontejnerja. Ogenj so pogasili gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Ponikve in Lukovek. Kontejnerja je ogenj popolnoma uničil. Vzrok požara še ni znan.

Požar se je razširil v gozd

Ob 21.14 uri so v gozdu pri Mali Gori v občini Kočevje na velikih kupih gorele veje. Požar se je razširil v gozd, kjer sta goreli podrast in nižje veje na skupni površini 9 hektarjev. Požar so pogasili gasilci PGD Stara Cerkev, Kočevje in Šalka vas.

Gorelo osebno vozilo

Ob 23.01 uri je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci Poklicne gasilske enote Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Trebnje d.o.o., obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Dol pri Trebnjem, da je zaradi prisotnosti Escherichia coli in Koliformnih bakterij na omrežju, potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

M. L.-S.