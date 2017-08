Zvonko vabi na kmečke igre v Gradišče

19.8.2017 | 11:05

Pri Zvonku se je ustavil celo predsednik države. (Foto: TD Zvon)

Tako je nastajala maskota ob cesti. (Foto: J. A.)

Gradišče - Če ste se zadnji teden kaj vozili mimo Gradišča pri Šentjerneju, ste zagotovo opazili Zvonka – veliko maskoto iz bal, ki stoji ob cesti. Nad njim je bil navdušen celo predsednik države Borut Pahor, ko se je ustavil v šentjernejski občini med aktivnim preživljanjem dopusta.

Zvonko ob cesti opozarja, da bodo imeli danes v Gradišču kmečke igre. Najprej se bodo v organizaciji Turističnega društva Zvon v spretnostnih igrah pomerile ekipe iz občine, zvečer pa sledi še veselica.

Za Zvonka so tokrat organizatorji iger porabili tri velike okrogle bale za trup in glavo, kvadratni bali za roke, lase so naredili iz koruze, gumbe je dobil tokrat iz lesa (navadno so jih naredili iz buč hokaido, a letos je suša terjala svoj davek tudi pri bučah), za nos so uporabili bučo, oči in usta pa so izrezali iz umetnega materiala, ki so ga prebarvali.

Veliko pozitivne energije je bilo čutiti med postavljanjem in seveda pričakovanj. Letošnje kmečke igre bodo 15. po vrsti, in če vas zanima, kaj vse se bo dogajalo na njih, je najbolje, da se odpravite pogledat, začele se bodo ob 16. uri.

J. A., foto: J.A., TD Zvon

Galerija