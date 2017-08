Opozorilo vremenoslovcev

19.8.2017 | 10:00

Ilustrativna fotografija (Foto: M. L.-S.)

Po podatkih Agencije RS za okolje lahko danes zvečer in ponoči predvsem na Primorskem ob prehodu hladne fronte nastanejo krajevna neurja. Pojavijo se lahko močne nevihte z nalivi in sunki vetra. Ob tem lahko narastejo manjše reke in hudourniki.

Vozilo se je prevrnilo

Ob 0.41 uri se je na cesti Boštanj-Vrhovo, pri kraju Šmarčna, občina Sevnica, prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so na vozilu odklopili baterijo in ga postavili na kolesa. Preprečili so iztekanje motornih tekočin, že iztekle pa posuli z vpojnimi sredstvi. Zagotovili so tudi razsvetljavo in očistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so vozniku nudili prvo pomoč in ga po pregledu v ZD Sevnica odpustili v domačo oskrbo. Obveščene so bile pristojne službe.

M. L.-S.