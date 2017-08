Turnir osvojili Celjani, gostitelji četrti

19.8.2017 | 12:10

Novo mesto - V dvorani Marof se je sinoči zaključil mednarodni rokometni turnir Krka 2017. Dvodnevni turnir, ki velja za enega najodmevnejših na Dolenjskem in širše, je organiziral Moški rokometni klub Krka v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto.

Poleg članov domače ekipe Moškega rokometnega kluba Krka so na turnirju nastopili še aktualni državni prvaki, ekipa RK Celje Pivovarna Laško, beloruska ekipa SKA Minsk in madžarska Grundfos Tatabánya Kézilabda Club, ki jo vodi nekdanji trener Celja, Vladan Matić.

Kot so sporočili z MRK Krka, so vse ekipe turnir namenile predvsem uigravanju pred skorajšnjim začetkom prvenstva, zato rezultat niti ni bil tako pomemben. Zmagovalci turnirja so bili Celjani, ki so premagali MRK Krka in Ska Minsk.

" V Novo mesto smo prišli s težkih desetdnevnih priprav, bili smo zelo motivirani, tudi jaz osebno, saj je to moje domače mesto. Cilj je bil seveda prikazati dobro igro in osvojiti turnir, kar nam je na drugi tekmi v drugem polčasu tudi uspelo, saj smo stisnili v obrambi in do petdesete minute prejeli le pet golov", je po turnirju povedal član zmagovalne ekipe, Novomeščan in bivši igralec Krke Jan Jurečič, ki se konec prihodnjega tedna z ekipo odpravlja na še en močan turnir v Nemčijo.

Nekoliko nezadovoljen pa je bil s četrtim mestom kapetan domače ekipe, David Didovič: " Glede na to, da smo prvo tekmo proti Celju dobro odigrali, se res borili do zadnjih minut, pa smo v tekmi za tretje mesto naredili preveč tehničnih napak. Enostavno nas je zmanjkalo na koncu. Ampak to je še vse čas pripravljalnega obdobja in mislim, da bomo na prvenstvu, ki se začne čez slabe tri tedne pokazali veliko več. Lahko pa rečem, da je bil sam turnir nasplošno dobro organiziran, gostili smo močne ekipe, v Marofu je bilo odlično vzdušje in atmosfera nasploh".

Rezultati tekem:

Četrtek, 17.8.2017

1. tekma : Grundfos Tatabánya Kézilabda Club : SKA Minsk 28:29 ( 11:13)

2. tekma : Moški rokometni klub Krka : RK Celje Pivivarna Laško 34 :38 ( 17:19)

Petek, 18.8.2017

3. tekma- za 3. mesto : MRK Krka : Grundfos Tatabánya Kézilabda Club 21 : 32 ( 10 :18)

4. tekma - za 1. mesto- RK Celje Pivovarna Laško : SKA Minsk 43: 28 ( 20:17 )

Kot so še sporočili, si v MRK Krka želijo, da bi tovrstni turnirji postali tradicionalni.

M. L.-S.; Foto: MKR Krka

