Plaža zaprta za motorni promet

19.8.2017 | 13:05

Kočevje - Dostop do glavne plaže na kočevskem Rudniškem jezeru je že od 5. julija letos zaprt za ves motorni promet. S tem so omogočili, da je obala jezera s kopalnim območjem postala kraj za varno preživljanje prostega časa ob jezeru brez neprijetnega hrupa in prahu, ki ga je ustvarjala vožnja motornih vozil na makadamski cesti do glavne plaže in ob sami plaži.

Kot piše na prometnem znaku pred postavljeni količki na cesti, je vožnja dovoljena komunalnim vozilom, prepoved vožnje pa tudi ne velja za imetnike dovolilnic in kolesarje. Dostop je tako še vedno omogočen lastniku parcele, vsem intervencijskim in servisnim službam, pa tudi potapljačem, ribiški družini in Zavodu Kočevsko.

M. L.-S.