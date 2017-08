Postavili naslone za kolesa

19.8.2017 | 15:10

Kočevje - V Kočevju se lahko pohvalijo z novostjo za kolesarje. Na šestih lokacijah po mestu so postavili 16 naslonov za kolesa. Nasloni ustrezajo vsem vrstam koles, na vsakega pa je možno parkirati dva kolesa. Nasloni omogočajo enostavnejše parkiranje koles, enostavneje pa se lahko kolo tudi prikleni. Novost za kolesarje se nahaja pri hostlu Bearlog, kjer so postavili 3 naslone (na posnetku), na Trgu svetega Jerneja ter pri: Knjižnici Kočevje, Kavarni na mestni ploščadi, novem otroškem igrišču v Gaju in atriju KCK.

M. L.-S.