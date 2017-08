Ženska se je poškodovala s krožno žago

19.8.2017 | 19:00

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 12.54 uri se je v naselju Pišece, občina Brežice, občanka poškodovala s krožno žago. Reševalci NMP Brežice so poškodovano oskrbeli na kraju ter prepeljali pred SB Brežice, kjer jo je prevzela dežurna ekipa Helikopterske nujne pomoči Brnik. S helikopterjem SV so jo odpeljali v UKC Ljubljana.

Rešili otroka iz zaklenjenega avta

Ob 13.26 uri se je na Valvasorjevi ulici v Brežicah občanki zaklenilo osebno vozilo, v katerem se je nahajal otrok. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odklenili vozilo.

Trk osebnih vozil

Ob 14.20 uri sta v naselju Podulce, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč ponesrečencu do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih ter nudili pomoč policistom. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo potem, ko s jo naprej oskrbeli na kraju nesreče, prepeljali v SB Brežice.

M. L.-S.