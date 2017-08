FOTO: 16. pohod Društva prijateljev konj Višnja Gora

19.8.2017 | 19:40

Višnja Gora - Danes je Društvo prijateljev konj Višnja Gora izvedlo že 16. celodnevni konjeniški pohod. Na 36 kilometrov dolgo pot se je odpeljalo 15 konjskih vpreg, ki so jih spremljali štirje konjeniki. Navdušenih udeležencev je bila dobra stotnija.

Tokratni pohod je potekal od Kamnega Brda, Vrha, Višnje Gore, Peščenika, Kriške vasi do hotela na Polževem, kjer je bil krajši postanek. Turistično društvo Polževo je udeležence pogostilo in jim predstavilo svojo dejavnost. Daljši postanek je bil tudi na Jurčičevini na Muljavi. Tam jih je pozdravil podžupan Tomaž Smole.

Pohod, ki se je nadaljeval preko Ivančne Gorice, Stične, Sel pri Višnji Gori do izhodiščne točke, je trajal sedem ur in pol. Poleg domačih članov društva so se ga tokrat udeležili tudi predstavniki konjeniških društev iz Žirovnice na Gorenjskem, z Blok, iz društva Krim iz Iške vasi, iz Sostrega, Trebnjega in seveda tudi iz sosednjega društva iz Radohove vasi. Gostje društva so bili navdušeni nad lepoto in razgibanostjo pokrajine ter pogledi na Triglav, Krim, Snežnik, Trdinov vrh, Kum in druge hribe. Pohod je zbudil tudi veliko zanimanja med prebivalci vasi in naselij, skozi katere je potekal.

Pavel Groznik, foto: J. A.

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni kar eden Prav lepo vas je videti na konjih. Kje so pa polžni, saj so vaša maskota, ali se tudi pri vas časi spreminjajo in ste napredovali -od polža, do konja- Preglej samo prijavljene komentatorje